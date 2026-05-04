به گزارش کرد پرس، اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران گفت: رابطه ایران و عراق بسیار دوستانه است و ما همواره حامی استقلال و تصمیمگیری مستقل در عراق برای اعمال حاکمیت خود بودهایم. آقای عراقچی در توییتی به نخستوزیر منتخب عراق تبریک گفتند و امیدواریم ادامه مراحل قانونی هم به بهترین نحو انجام شود. آقای رئیسجمهور هم درباره رئیسجمهور جدید ایران پیامی روشنی دادند. همه آنچه تاکنون درباره عراق گفته شده، موید سیاست اصولی ما در حسن همجواری و روابط مبتنی بر حفظ و تامین منافع دو ملت است.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اینکه در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران ۱۸۴ دانش آموز، شهید شدند افزود: همچنین در جریان این حملات ۳۶ معلم، شهید شدند و ۶۵۰ مدرسه و واحد آموزشی در ۱۷ استان تخریب شد.
کشتیها برای عبور از تنگه هرمز باید با ایران هماهنگ شوند
وی در ارتباط با اظهارات اخیر ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه آمریکا به کشتیهایی که میخواهند از تنگه هرمز عبور کنند، کمک خواهد کرد و این اقدام یک عملیات بشردوستانه است، پاسخ ایران به این اظهارات چیست؟ گفت: کسانی که مسئول پاسخ دهی به این نوع تحرکات و اقدامات غیرقانونیاند به خوبی آماده هستند و میدانند که چطور از منافع ملی کشور دفاع کنند و در همین راستا ما صبح امروز (دوشنبه) شاهد بیانیه فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا بودیم.
بقائی با تاکید بر این که دنیا ادعاهای بشردوستانه آمریکا را نمیپذیرد و باور ندارد که میتواند از این باتلاق خود ساخته که باعث ایجاد مشکلات فراوان برای همه شده است با تکرار اشتباهات گذشته خارج شود افزود: آمریکا باید این درس را گرفته باشد که در مورد ایران نمیتواند از زبان تهدید و زور استفاده کند و ایران خود را پاسدار تنگه هرمز میداند.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: قطعا کشتیها و صاحبان کشتیها به خوبی میدانند که برای اطمینان از امنیت خود باید حتما با مراجع ذی صلاح ایرانی هماهنگی کنند.
ایران و عمان برای اطمینان از تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز باید سازوکار مشخصی تعریف کنند
بقائی درباره اهداف سفر وزیر خارجه ایران به کشورهای منطقه، بهویژه عمان گفت: ما و عمان کشورهای ساحلی تنگه هرمز هستیم و برای اطمینان از تردد ایمن کشتیرانی باید سازوکار مشخصی را تعریف کنیم.
وی تاکید کرد: هدف ما در رابطه با مدیریت تنگه هرمز، تردد ایمن از این آبراه است.
کسانی که مرتکب جنایات شنیع علیه ایرانیان شدند، باید مجازات شوند
این دیپلمات ارشد ایرانی درباره اظهار نگرانی سناتورهای آمریکایی درباره عدم تحقق اهداف آمریکا در جنگ علیه ایران گفت: این سوالی است که افکار عمومی مطرح میکنند. البته در این قضیه تنها موضوعی که به آن پرداخته میشود، پیامدهای نظامی و اقتصادی این جنگ است اما کسانی که مرتکب جنایات شنیع علیه ایرانیان شدند، باید مجازات شوند.
بقائی درباره اظهارات گروسی مبنی بر اینکه «توافق میان ایران و آمریکا نیازمند اراده سیاسی از سوی تهران است»، گفت: خیلی از این اظهارات تعجب نکنید. ایشان این گزاره را مدام تکرار میکند و به واقعیتهای روی زمین توجه ندارند. نکته تعجبآور این است که مدیرکل آژانس در هر دو نوبت مذاکرات شاهد اقدامات جنگ طلبانه و ضد دیپلماتیک آمریکا بود و مشکل، منحصرا به خاطر عملکرد بسیار مخرب آمریکا است که هیچ روند دیپلماتیکی به نتیجه نرسیده است.
ما هم یک ابرقدرت هستیم
بقائی در پاسخ به این سوال یک خبرنگار شبکه عربی مبنی بر اینکه آمریکا یک ابرقدرت است و ایران چرا در مقابل آن کوتاه نمیآید؟، گفت: ما هم یک ابرقدرت هستیم.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال ایسنا در ارتباط با اظهارات اخیر برخی از مقامات لبنانی علیه ایران و حزبالله و ادعاهای آنها مبنی بر اینکه جریان مقاومت باعث شده که این کشور درگیر جنگ شود؟ اظهار کرد: حزبالله لبنان و مقاومت لبنان مایه فخر این کشور، جهان عرب و امت اسلامی است و کسی تردید ندارد که حزبالله و مقاومت لبنان برای عزت و استقلال لبنان با رژیم صهیونیستی مبارزه میکند.
معافیت اخذ روادید بین ایران و لبنان لغو شد
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه چندی پیش شاهد این بودیم دولت لبنان اقدام به لغو معافیت روادید بین ایران و لبنان کرد و طبق اخبار منتشر شده ایران متقابلا چنین اقدامی را انجام داده است؟ گفت: از مدتها قبل با لبنان توافقی مبنی بر معافیت اخذ روادید برای سفر شهروندان ایرانی و لبنانی داشتیم و این یک تسهیلات مناسب برای سفر اتباع دو کشور بود ولی از چندی پیش دولت لبنان یک جانبه این معافیت را برای شهروندان ایرانی لغو کرد و طبعا به طور متقابل وزارت خارجه ایران نیز چنین اقدامی را انجام داد.
بقائی افزود: در عین حال برای اینکه مشکلی ایجاد نشود ما تسهیلات ویژهای را ایجاد کردهایم، از جمله این که تسهیلات صدور روادید فوری در مبادی ورودی اعطا میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی دیگر درباره دریافت پاسخ آمریکا به پیشنهادات ایران و جزییات مرتبط با آن، اعلام کرد که این پاسخ از طریق کشور پاکستان دریافت شده است.
وی بدون ارائه جزئیات بیشتر، گفت: اجازه بفرمایید در مورد جزئیات موارد مطرح شده، الان بحثی را مطرح نکنم چون در حال بررسی است. البته به خوبی میتوانید حدس بزنید که آمریکا به زیادهخواهی و مطالبات نامعقول عادت دارد و راحت نیست که این عادت زیادهخواهانه را ترک کند.
این مقام وزارت خارجه ایران افزود: ما کماکان با طرفی مواجه هستیم که همچنان مرتب دیدگاههایش را عوض میکند و هم مواردی را مطرح میکند که در عمل هر روند دیپلماتیکی را ممکن است دچار مشکل کند.
در مورد هیچ چیز جز "توقف و خاتمه کامل جنگ" گفتوگویی نداریم
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوالی دیگر درباره جزئیات پیشنهاد ۱۴ بندی ایران و موضوعاتی مانند غنیسازی و مواد هستهای کشور با تاکید بر اینکه موارد مطرح شده در رسانهها به طور عمده گمانهزنی است، توضیح داد: گمانهزنیها بعضا بر اساس سوابق قبلی مذاکرات است. ما از قبل منحصرا در مورد موضوع هستهای صحبت میکردیم و بسیاری از این مسائل، همانهایی است که کم و بیش به عنوان مجموعهای از گزینهها مطرح شده، اما در مورد هیچکدام هیچگاه تصمیمگیری نهایی نشده است.
بقائی دلیل عدم حصول نتیجه در گذشته را عملکرد آمریکا دانست و گفت: اساسا این آمریکا بود که اجازه نداد هیچ یک از دو فرایند دیپلماتیکی که در سال گذشته شروع شد، به نتیجه برسد.
سخنگوی وزارت خارجه با تأکید بر موضع کنونی ایران تصریح کرد: ما در این مرحله در مورد هیچ چیز دیگری جز "توقف و خاتمه کامل جنگ" صحبتی نداریم. اینکه در آینده به چه سمت و سویی برویم، در زمان خودش تصمیمگیری خواهد شد.
وی درباره محتوای ابتکار ۱۴ بندی و جزئیات مرتبط با غنیسازی یادآور شد: موضوعاتی که راجع به غنیسازی یا مواد هستهای مطرح شده، صرفا گمانهزنی است و ما در این مرحله در مورد هیچ جزئیاتی صحبت نمیکنیم.
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه نشست خبری با خبرنگاران درباره خروج امارات از اوپک گفت: این که امارات تصمیم گرفته است از اوپک خارج شود، چیزی است که از رسانهها شنیدهایم. فکر میکنم اینکه کشوری بخواهد بهعنوان یک واکنش منفی یا انتقامجویانه از منطقه یا کشورهای عضو اوپک رفتاری را انجام دهد، مناسب و سازنده نیست. در عین حال ما به عنوان یک عضو اوپک به تعهدات خود قائل هستیم و این سازمان تامینکننده منافع کشورهای عضو است.
بقایی با اشاره به رویکرد و برخورد امارات متحده عربی خاطرنشان کرد: در این ۴۰ الی ۵۰ روز شاهد رفتار نامناسبی از سوی این کشور بودیم؛ آنها با طرفهای متجاوز به ایران همراهی کردند، اقدامی که مشکلات زیادی را نه فقط برای ما بلکه برای منطقه و همبستگی کشورهای منطقه ایجاد کرد. در هر حال امیدواریم همه کشورهای منطقه از این تحولات درسهای لازم را فرا گرفته باشند.
از طراحی یک سازوکار امنیت دستهجمعی برای منطقه استقبال میکنیم
این مقام وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که گفته می شود طرح ۱۴ بندی ایران، سه مرحلهای است و مرحله سوم ایجاد یک سازوکار امنیتی در منطقه است. آیا آن را تایید میکنید؟ گفت: خیر. این مرحلهبندی کار رسانهای است. چنین چیزی در پیشنهادات ایران وجود ندارد، اما این به آن معنا نیست که ما از طراحی یک سازوکار امنیت دستهجمعی برای منطقه استقبال نمیکنیم.
وی افزود: زمان آن است که کشورهای منطقه با درس گرفتن از اتفافات اخیر برای ایجاد یک سازوکار درونزا در منطقه همکاری کنند. کشورهای منطقه دیدند که حضور آمریکا در منطقه باعث تفرقه و ناامنی در منطقه شد. ما همیشه منادی اتخاذ سازوکارهایی برای تقویت اعتماد با کشورهای منطقه برای ایجاد امنیت دستهجمعی بودهایم.
در تهران همه چیز به بهترین شیوه در حال انجام است
بقایی درباره آنچه ترامپ درباره نبود سیستم تصمیمگیری در ایران مدعی است؟ گفت: در تهران همهچیز به بهترین شیوه در حال انجام است. سازوکار تصمیمگیری در ایران روشن است. زمانی که تصمیم گرفتیم وارد مذاکرات شویم، کاملا شفاف این کار را انجام دادیم. شرکت هیات مذاکرهکننده ایرانی به ریاست رئیس مجلس در اسلامآباد، خیلی واضح اقتدار و رویکرد مسئولانه ایران را نشان داد. در این هفتهها هم خیلی روشن تصمیمات خود را اجرا کرده و به آن ادامه میدهیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهاراتی از این دست را «فرافکنی» خواند و افزود: تعداد استعفاها، برکناریها و آشفتگیها در تصمیمگیریها در آمریکا و نمود آن در تناقضگوییها و تغییرات مکرر در مواضع مقامات آمریکایی به خوبی نشان میدهد کدام طرف دچار مشکل در تصمیمگیری است.
بقائی در ادامه درباره برخی اخبار مبنی بر خریداری تسلیحات اسرائیلی توسط امارات گفت: ما حتما تحولات در منطقه را با جدیت و دقت رصد میکنیم. هرگونه همکاری و همدستی با رژیم صهیونیستی که سابقه روشنی در ایجاد ناامنی در منطقه دارد، صرفا موجب تشدید ناامنی در منطقه میشود. ما همه کشورهای منطقه را از اینکه تصور کنند میتوانند با نزدیکشدن به رژیم صهیونیستی امنیت خود را تضمین کنند یا علیه کشورهای دیگر اهرمی را ایجاد کنند، برحذر میداریم.
وی تاکید کرد: ایران در دفاع از منافع خود بدون هیچ مسامحهای هر کجا که لازم باشد عمل خواهد کرد.
