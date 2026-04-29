کج راهه ای به نام بانک تجارت در کردستان

به گزارش کرد پرس، از دستگاه های نظارتی انتظار می رود بدون مماشات جلو فسادهای پیچیده را بگیرند تا مرهمی بر آلام عدیده مردم باشد. ناظران معتقدند، یکی از دستگاه های اجرایی که لازم است عملکرد آن به صورت جدی و بدون مماشات به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد بانک تجارت است.

بر اساس گزارش های رسیده به خبرگزاری کردپرس ناکارآمدی ها و برخی کج رفتاری ها در این بانک در حال حاضر نقل محافل کارمندان بانک مذکور و دغدغه مندان و ناظران در استان است. انتظار می رود مسئولان قضایی و نظارتی بر اساس تحقیق میدانی و همه جانبه به این حوزه ورود کنند.

یکی از مهم ترین ابهامات در مدیریت این بانک عدم بازنشستگی مدیر شعب استان کردستان آن است که بر اساس شنیده ها سال ها از زمان بازنشسته شدن او می گذرد.

معلوم نیست با وجود اینکه جوانان توانمند در این بانک آموزش دیده اند و آماده بر عهده گرفتن این مسئولیت هستند چه عواملی در تهران از تمدید خدمت این مدیر پرحاشیه دفاع می کنند؟ گویا قانون بازنشستگی برای ایشان نادیده گرفته شده است و چرخش نخبگانی در این بانک در استان کردستان به فراموشی سپرده شده است.

از سوی دیگر گزارش های تایید نشده ای از این قرار است که برادر مدیرعامل شعب استان بدون هیچگونه تشریفات قانونی در کوتاه ترین زمان ممکن مستقیما به سمت رئیس دایره کارکنان بانک تجارت استان انتخاب شده است در حالیکه لازمه این پست مدیریتی، طی کردن مدارج اداری مختلف می باشد که سال ها طول می کشد. برای روشن شدن ابعاد این مهم هم لازم است دستگاه های نظارتی به آن ورود کنند و گزارشی به افکار عمومی در این زمینه ارایه دهند.

در راهروهای بانک تجارت از این گلایه می شود که «بکار گیری وابستگان نزدیک به ریاست شعبات استان از مصادیق بارز رانت است که بر مقامات نظارتی پوشیده نیست».

«استخدام فرزند و برادرزاده ریس مذکور که ابتدا بصورت شرکتی وارد بانک شده و سپس بدون طی مراحل قانونی و فراخوان های استخدامی آنان را بکارگیری و وارد مدار مدیریت می نماید» این گزاره هم از جمله گزارش های مردمی رسیده به خبرگزاری کرد پرس است که این خبرگزاری هر چند نمی تواند مستقلاً آن را تایید کند اما لازم است دستگاه های نظارتی در این زمینه هم پاسخی قانع کننده به افکار عمومی بدهند.

در راهروهای بانک تجارت حرف از این است که خانم پرحاشیه ای را پس از انفکاک طولانی از خدمات بانکی مجددا دعوت بکارشده و معلوم نیست با چه انگیزه و اندیشه ای این کارمند پر حاشیه از یک تحویلدار ساده شعبه تا حد مدیر شعبه ویژه ارتقا داده شده و قصد واگذاری پست معاون ریاست استان به نامبرده را دارند؟

به گفته ناظران رفتارهای نامتعارف رئیس شعبه استان انگیزه خدمت از پرسنل خدوم را گرفته است زیرا معیار رشد و خدمت را در سایه چنین مدیری مباحث شخصی می دانند تا خدمت صادقانه با وجدان کاری.

همچنین در گذشته ای نه چندان دور یکی از کارکنان بانک تجارت به دلیل اقداماتی از سوی رئیس بانک مذکور حکم اخراج گرفت که واکاوی این حکم اخراج خالی از لطف نیست.

انتظار می رود محاکم قضایی و نظارتی و سازمان بازرسی استان به انحرافات اینچنینی حساسیت جدی نشان بدهند تا موجبات رضایتمندی جامعه از دستگاه های اجرایی و خدماتی جایگاه خود را حفظ کند.