رایزنی الزیدی با «جنبش موضع میهنی» و «جماعت عدالت کردستان» درباره برنامه دولت آینده

به گزارش کردپرس، علی الزیدی، نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت عراق، با حضور در دفتر مرکزی «جنبش موضع میهنی»، با هیأتی مشترک از این جریان و «جماعت عدالت کردستان» دیدار کرد و از سوی آنان مورد استقبال قرار گرفت.

در این دیدار، الزیدی به روند تشکیل دولت جدید عراق پرداخت و دیدگاه‌های خود را درباره نحوه اداره کشور در مرحله پیش‌رو تشریح کرد.

وی در این چارچوب، بر ضرورت تشکیل دولتی قدرتمند و کارآمد تأکید کرد و خواستار حرکت به‌سوی عراقی باثبات و خدمت‌گزار شد.

در مقابل، «جنبش موضع میهنی» و «جماعت عدالت کردستان» نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را به‌صورت مکتوب درباره برنامه کاری دولت آینده ارائه کردند.

نخست‌وزیر مکلف عراق نیز ضمن قدردانی از این دیدگاه‌ها، آن‌ها را حائز اهمیت دانست و بر بهره‌گیری از نظرات جریان‌های سیاسی در روند تشکیل کابینه تأکید کرد.