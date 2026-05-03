رایزنی الزیدی با «جنبش موضع میهنی» و «جماعت عدالت کردستان» درباره برنامه دولت آینده

سرویس عراق و اقلیم کردستان- علی الزیدی، نخست‌وزیر مکلف عراق، در ادامه رایزنی‌های خود برای تشکیل کابینه جدید، با هیأتی از «جنبش موضع میهنی» و «جماعت عدالت کردستان» دیدار و درباره برنامه‌های دولت آینده گفت‌وگو کرد.

به گزارش کردپرس، علی الزیدی، نخست‌وزیر مامور تشکیل دولت عراق، با حضور در دفتر مرکزی «جنبش موضع میهنی»، با هیأتی مشترک از این جریان و «جماعت عدالت کردستان» دیدار کرد و از سوی آنان مورد استقبال قرار گرفت.

در این دیدار، الزیدی به روند تشکیل دولت جدید عراق پرداخت و دیدگاه‌های خود را درباره نحوه اداره کشور در مرحله پیش‌رو تشریح کرد.

وی در این چارچوب، بر ضرورت تشکیل دولتی قدرتمند و کارآمد تأکید کرد و خواستار حرکت به‌سوی عراقی باثبات و خدمت‌گزار شد.

در مقابل، «جنبش موضع میهنی» و «جماعت عدالت کردستان» نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را به‌صورت مکتوب درباره برنامه کاری دولت آینده ارائه کردند.

نخست‌وزیر مکلف عراق نیز ضمن قدردانی از این دیدگاه‌ها، آن‌ها را حائز اهمیت دانست و بر بهره‌گیری از نظرات جریان‌های سیاسی در روند تشکیل کابینه تأکید کرد.

