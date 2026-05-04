به گزارش کردپرس، هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جلسه‌ مشترک با کمال حسین‌پور، نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت پروژه‌های این حوزه، اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، مناقصه قطعه باقی‌مانده آغاز شده و وضعیت قطعه دوم نیز ظرف ۲۰ روز آینده تعیین تکلیف خواهد شد.

او تاکید کرد: در این نشست، هماهنگی‌های لازم برای تسریع در اجرای پروژه پیرانشهر–سردشت انجام شد و تصمیمات مهمی برای رفع موانع پیش‌رو اتخاذ شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قطعه اول این پروژه دارای ۵.۵ کیلومتر باقیمانده است، افزود: مقرر شد اقدامات لازم برای برگزاری مناقصه این بخش در اسرع وقت انجام شود تا عملیات اجرایی آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

بازوند درباره قطعه دوم پروژه نیز گفت: در این بخش به دلیل وجود مسیر رانشی، نیاز به بررسی‌های دقیق‌تری وجود دارد که بر همین اساس مقرر شد ظرف ۲۰ روز آینده تصمیم‌گیری نهایی در خصوص نحوه اجرای این قطعه انجام شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور همچنین به موضوع مطالبات پیمانکاران اشاره کرد و ادامه داد: در پروژه سردشت-پیرانشهر، مقرر شد از طریق ظرفیت ماده ۵۶ و همچنین مکاتبه برای تأمین منابع از محل اسناد خزانه اسلامی پیگیری‌های لازم انجام شود.

او تاکید کرد: این پروژه هم‌اکنون فعال است اما به دلیل حجم بالای مطالبات، نیازمند تأمین منابع مالی برای تداوم مطلوب عملیات اجرایی است.