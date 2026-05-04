برکناری خطیب جمعه در شقلاوه؛ دعا برای نابودی اسرائیل خبرساز شد

به گزارش کردپرس طبق گزارشهای دریافتی، مقامات مذهبی در منطقه شقلاوه حکم برکناری ماموستا شوان بناوی، خطیب مسجد الاحسان در روستای «سپیگره» (از توابع هیران) را صادر و فرد جدیدی را به عنوان جایگزین وی معرفی کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که گزارشهایی مبنی بر خروج وی از چارچوب خطبههای مصوب دولتی منتشر شد.
دلایل اصلی برکناری
منابع آگاه و رسانههای محلی دو محور اصلی را به عنوان دلایل اتخاذ این تصمیم از سوی اداره اوقاف بر شمردهاند:
-
عدم تمکین به متون مصوب: طبق آییننامههای جاری، خطبای جمعه موظف به رعایت موضوعات تعیین شده از سوی «بورد تدوین خطبههای وزارت اوقاف» هستند. گفته میشود ماموستا شوان از این دستورالعملها عدول کرده است.
-
موضعگیری سیاسی در خطبهها: گزارش شده است که در پی تشدید تنشهای نظامی میان ایران و اسرائیل، این روحانی در خطبههای نماز جمعه برای «نابودی اسرائیل» دعا کرده است؛ اقدامی که از سوی مقامات اوقاف به عنوان خروج از مشی رسمی وزارتخانه تلقی شده است.
جایگاه اجتماعی و واکنشها
ماموستا شوان بناوی که به عنوان یک شخصیت دانشگاهی و آکادمیک در منطقه شناخته میشود، از محبوبیت جدی در میان ساکنان محلی برخوردار است. برکناری وی در شبکههای اجتماعی و میان پیروانش واکنشهایی را به دنبال داشته است.
با وجود تلاش رسانهها برای شفافسازی بیشتر و دریافت جزئیات، ماموستا شوان تا این لحظه از هرگونه مصاحبه رسمی خودداری کرده و در پاسخ به پیگیریها تنها به بیان این جمله بسنده کرده است:
«در حال حاضر هیچگونه اظهارنظری در این خصوص نخواهم داشت.»
در حال حاضر، با ابلاغ حکم رسمی، فعالیت وی در مسجد الاحسان متوقف شده و روند برگزاری نماز جمعه تحت نظارت خطیب جدید ادامه دارد.
