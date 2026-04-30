حذف پیشمرگها از بودجه آمریکا و اختصاص ۱۳۰ میلیون دلار برای سوریه و کردها

به گزارش کردپرس، در پیش‌نویس بودجه سال مالی ۲۰۲۷ وزارت دفاع آمریکا، سهم مستقیم نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان از برنامه «آموزش و تجهیز برای مقابله با داعش» به صفر دلار کاهش یافته؛ این در حالی است که برای عراق و سوریه همچنان ده‌ها میلیون دلار کمک امنیتی در نظر گرفته شده است.

بر اساس جدول رسمی بودجه آموزش و تجهیز نیروهای مبارزه با داعش در عراق و سوریه، سه دریافت‌کننده اصلی در بخش عراق مشخص شده‌اند:

وزارت دفاع عراق: ۳۸.۶ میلیون دلار

سرویس مبارزه با تروریسم عراق (CTS): ۵۷.۸۵ میلیون دلار

وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان (MoPA): صفر دلار

MoPA مخفف وزارت امور پیشمرگ اقلیم کردستان است و نهادی است که نیروهای پیشمرگه زیر نظر آن فعالیت می‌کنند. به این ترتیب، کمک مستقیم آموزشی و تجهیزاتی آمریکا به پیشمرگه در این ردیف بودجه حذف شده است. این در حالی است که در بودجه سال ۲۰۲۶، حدود ۶۱ میلیون دلار برای تجهیز، آموزش و پشتیبانی نیروهای پیشمرگه اختصاص یافته بود. همچنین کمک مالی جداگانه‌ای به ارزش ۶۰ میلیون دلار که به‌صورت حمایت منظم به پیشمرگه پرداخت می‌شد، پیش‌تر متوقف شده بود.

تحلیلگران این تغییر را نشانه‌ای از انتقال تمرکز واشنگتن از حمایت مستقیم نیروهای اقلیم به سمت نهادهای رسمی دولت مرکزی عراق ارزیابی می‌کنند.

پایان تفاهم‌نامه آمریکا و اقلیم در راه است

پس از جنگ با داعش، میان وزارت دفاع آمریکا و وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان تفاهم‌نامه‌ای برای حمایت از اصلاحات ساختاری و یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه امضا شده بود. این توافق قرار است در سپتامبر سال جاری به پایان برسد و تاکنون نشانه‌ای از موافقت آمریکا برای تمدید آن منتشر نشده است.

۱۳۰اختصاص میلیون دلار برای سوریه و مناطق کردنشین

در بخش سوریه، پنتاگون برای سال مالی ۲۰۲۷ مجموعاً ۱۳۰ میلیون دلار درخواست بودجه کرده که برابر با رقم سال گذشته است. اگرچه در متن بودجه مشخص نشده چه میزان از این مبلغ به نیروهای سوریه دموکراتیک و چه میزان به دیگر نیروهای همکار آمریکا اختصاص می‌یابد، اما ۶۱.۵ میلیون دلار از این بودجه برای پرداخت حقوق نیروهای محلی درگیر در عملیات ضد داعش تعیین شده است؛ بخشی که عمدتاً شامل نیروهای تحت رهبری کردها در شمال و شرق سوریه می‌شود. سال گذشته نیز آمریکا ۶۵ میلیون دلار برای پرداخت حقوق این نیروها اختصاص داده بود.

بودجه ۲۰۲۷ پنتاگون نشان می‌دهد سهم مستقیم نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان از برنامه رسمی آموزش و تجهیز آمریکا حذف شده، در حالی که حمایت مالی از نیروهای هم‌پیمان آمریکا در سوریه ادامه دارد. این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از بازتنظیم اولویت‌های امنیتی واشنگتن در عراق و سوریه باشد.