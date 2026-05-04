سرخط خبرهای ۱۴ اردیبهشت خبرگزاری کردپرس

تداوم مذاکرات میان مدیریت خودگردان و دولت موقت سوریه درباره وضعیت دادگاه قامشلو
در ادامه گفتوگوهای میان مدیریت خودگردان و دولت موقت سوریه، دور جدیدی از نشستها در هفته جاری با هدف بررسی سازوکارهای ادغام و حلوفصل وضعیت دادگاه قامشلو برگزار خواهد شد. این در حالی است که اختلافات طرفین درباره نحوه مدیریت و صلاحیتهای این دادگاه همچنان ادامه دارد.
شکست روند صلح با پکک به فروپاشی دولت میانجامد
کانی تورون، نماینده پارلمان ترکیه با تأکید بر ضرورت اقدامات فوری از جمله آزادی صلاحالدین دمیرتاش هشدار داد که تعلل دولت در پیشبرد روند صلح میتواند این فرآیند را متوقف کرده و پیامدهای سیاسی سنگینی، از جمله سقوط دولت، بهدنبال داشته باشد.
بغداد خواستار انتقال مالکیت تمام اموال دولتی اقلیم کردستان به دولت مرکزی شد
پس از تصاحب فرآیند صادرات و فروش نفت از سوی دولت اقلیم کردستان، بغداد در گامی جدید از طریق دادگاه فدرال قصد دارد مالکیت تمام املاک و ساختمانهای دولتی در اقلیم را از دولت منطقه بازپس گیرد.
وزارت داخله اقلیم کردستان ادعای نگهداری سلاحهای آمریکایی را رد کرد
وزارت امور داخلی دولت اقلیم کردستان با صدور بیانیهای رسمی، اظهارات اخیر در مورد نگهداری تسلیحات آمریکایی در انبارهای این وزارتخانه را تکذیب کرد و اعلام کرد از رسانه پخشکننده و مهمان برنامه شکایت خواهد کرد.
مطالبات کردها و روند تشکیل دولت جدید عراق
به نوشته روزنامه نشنال، علی الزیدی، مامور تشکیل دولت جدید عراق باید میان وعدههای سیاسی و مطالبات ساختاری کردها توازن برقرار کند تا مسیر تشکیل کابینه هموار شود.
نظر شما