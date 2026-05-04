بوکان رتبه نخست تولید نخود استان را کسب کرد

به گزارش کردپرس، مستوره رحیمی‌آذر افزود: کشاورزان این شهرستان امسال ارقام نخود مرغوب با بهره‌وری خوب از جمله گوکسو، آنا، زرین و ارقام محلی را در مزارع خود کشت کردند.

او اضافه کرد: حدود ۹۰ درصد کشت نخود در شهرستان بوکان به صورت مکانیزه توسط دستگاه های کارنده مخصوص نخود به تعداد ۲۷۰ دستگاه انجام گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان گفت: امسال بیش از ۱۴ هزار تُن محصول نخود از مزارع این شهرستان برداشت شود که با توجه به شرایط جوی و نزولات مناسب بارندگی حدود ۶۰ درصد برداشت به صورت مکانیزه مورد انتظار است.

او اظهار کرد: تعداد دستگاه های برداشت نخود ۲۳۰ کمباین ارتقا یافته با هد مخصوص برداشت نخود در این شهرستان را بر عهده دارند و برخی کشاورزان نیز برداشت را به صورت سنتی انجام می دهند.

رحیمی آذر ادامه داد: مسئله مهم در داشت نخود در سال زراعی جاری در مبارزه با علف های هرز بود که با معرفی علف کش پیش رویشی اتوبور، انجام توصیه های فنی کارشناسان و ترویج و آموزش نحوه مصرف درست و به موقع این علف کش به جای سم ممنوعه پاراکوات تاثیر مستقیم در افزایش عملکرد و ارتقا سلامت محصول دارد.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان افزود: استفاده از علف کش پیش رویشی باعث تحول در کنترل علف های هرز یعنی عامل محدود کننده عملکرد می شود و ۵۰ درصد نخودکاران این شهرستان از آن استفاده کردند.

او گفت: از نظر اقتصادی با توجه به قیمت یک میلیون و ۸۰۰ ریال تا ۲ میلیون و ۲۰۰ ریال برای هر کیلوگرم نخود از لحاظ درآمد قابل رقابت با سایر محصولات دیم از جمله محصول گندم دیم است.