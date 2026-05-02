۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۵

بازار کرمانشاه و چالش جدی کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها / بهزاد خالوندی

سرویس کرمانشاه _ رکود بازار و کاهش درآمدها و افزایش همزمان هزینه‌ها در حوزه های مختلف مانند؛ افزایش پایه حقوق و حق بیمه، پرداخت مالیات و عوارض و افزایش سرقفلی شهرداری و اجاره سالیانه و ... موجب ایجاد چالش جدی برای بازاریان شده است. این یادداشت به ضرورت کمک بخش دولتی و شهرداری کرمانشاه به بازار در شرایط فعلی، می‌پردازد که در ادامه می‌خوانید:

خبرگزاری کردپرس _ این روزها بازار بیش از هر زمانی نیاز به همراهی و مساعدت بخش دولتی دارد. تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و رکود ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی بیش از هر زمان دیگری به وضعیت اقتصادی بازار لطمه زده و باعث کاهش چشمگیر درآمدها شده است.

  این روزها بسیاری از شاگرد مغازه ها از کار بیکار شده‌اند. بخشی از این تعدیل نیروها به دلیل ناتوانی صاحبان مغازه ها و فروشگاه ها از پرداخت دستمزد و حق بیمه  اتفاق افتاده است.

در این شرایط انتطار می‌رود بخش دولتی به کمک اصناف و بازاریان بیاید و سیاست‌های حمایتی در حوزه معافیت های مالیات را گسترش دهد و در کنار آن تسهیلات مناسب و ارزان قیمت برای این واحدهای صنفی در نظر بگیرد.

این حمایت‌ها باعث می‌شود بازار بتواند این بحران را با موفقیت از سر بگذراند و روند تعدیل نیروی کار در واحدهای صنفی و مغازه ها نیز متوقف شود. 

نکته دیگر اینکه در این شرایط رکود و تورم انتطار می‌رود مجموعه‌هایی مانند شهرداری کرمانشاه فعلا از خیرِ درآمدزایی از طریق واحدهای صنفی و مغازه‌دارها بگذرند و برنامه چند برابر کردن سرقفلی‌ها را حداقل تا زمان ثبات بازار و بهبود وضعیت اقتصادی متوقف کنند. 

آن مغازه داری که توان حفظ نیروی کار خود را ندارد و حتی هزینه‌های فیش آب و برقش را هم با دشواری‌ پرداخت می کند، دیگر بنیه مالی خاصی پرداخت چند برابری سرقفلی‌ها  را ندارد. 

فراموش نکنیم نیمی از اشتغال استان توسط اصناف و بخش خدمات تامین شده است و هرگونه فشار مضاعف به این بخش مساوی با بیکاری بیشتر نیروی کار و در تنگنا قرار گرفتن معیشت خانواده ها است.

