خبرگزاری کردپرس _ این روزها بازار بیش از هر زمانی نیاز به همراهی و مساعدت بخش دولتی دارد. تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و رکود ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی بیش از هر زمان دیگری به وضعیت اقتصادی بازار لطمه زده و باعث کاهش چشمگیر درآمدها شده است.

این روزها بسیاری از شاگرد مغازه ها از کار بیکار شده‌اند. بخشی از این تعدیل نیروها به دلیل ناتوانی صاحبان مغازه ها و فروشگاه ها از پرداخت دستمزد و حق بیمه اتفاق افتاده است.

در این شرایط انتطار می‌رود بخش دولتی به کمک اصناف و بازاریان بیاید و سیاست‌های حمایتی در حوزه معافیت های مالیات را گسترش دهد و در کنار آن تسهیلات مناسب و ارزان قیمت برای این واحدهای صنفی در نظر بگیرد.

این حمایت‌ها باعث می‌شود بازار بتواند این بحران را با موفقیت از سر بگذراند و روند تعدیل نیروی کار در واحدهای صنفی و مغازه ها نیز متوقف شود.

نکته دیگر اینکه در این شرایط رکود و تورم انتطار می‌رود مجموعه‌هایی مانند شهرداری کرمانشاه فعلا از خیرِ درآمدزایی از طریق واحدهای صنفی و مغازه‌دارها بگذرند و برنامه چند برابر کردن سرقفلی‌ها را حداقل تا زمان ثبات بازار و بهبود وضعیت اقتصادی متوقف کنند.

آن مغازه داری که توان حفظ نیروی کار خود را ندارد و حتی هزینه‌های فیش آب و برقش را هم با دشواری‌ پرداخت می کند، دیگر بنیه مالی خاصی پرداخت چند برابری سرقفلی‌ها را ندارد.

فراموش نکنیم نیمی از اشتغال استان توسط اصناف و بخش خدمات تامین شده است و هرگونه فشار مضاعف به این بخش مساوی با بیکاری بیشتر نیروی کار و در تنگنا قرار گرفتن معیشت خانواده ها است.