سامانه بارشی از روز دوشنبه در آذربایجان غربی فعال می شود

به گزارش کردپرس، محمد قربانپور اظهار کرد:با ادامه فعالیت سامانه بارشی، در برخی نقاط استان شاهد رگبار باران توام با رعد و برق و وزش باد بودیم که بیشترین میزان بارش از شهرستان خوی با ۴.۶ میلیمتر گزارش شد. مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: استقرار الگوهای پایدار برای روز یکشنبه جوی نسبتا پایدار و بدون بارش را به دنبال خواهد داشت، پایداری موقت جو از اوایل وقت روز دوشنبه و با ورود سامانه بارشی جدید به استان تغییر یافته و مجددا شرایط برای بارشهای رگباری و بهاری باران بویژه در نوار جنوب غربی فراهم خواهد شد. وی اضافه کرد: بررسی الگوهای دمایی حاکی از افزایش دما در طی روزهای آتی در سطح استان است و این روند تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت. قربانپور افزود: در شبانه روز گذشته، شهرستان پلدشت با بیشینه دمای ۲۳.۸ و ایستگاه تخت سلیمان تکاب با ثبت کمینه دمای ۱.۰ درجه، به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شدند/.