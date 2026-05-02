تولید ۱۶۰۰ تن کلزا در کردستان پیش بینی شد

به گزارش کرد پرس، فرزاد مرادی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در سال زراعی جاری، ۸۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت کلزا اختصاص یافته است.

وی اظهار کرد: برای این سطح زیر کشت، ۵ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم بذر ارقام مختلف شامل ناتالی، نپتون، هامان و هوپا در بین کشاورزان توزیع شده است.

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به روند خرید محصول، افزود: براساس قرارداد منعقد شده، جمع آوری و خرید کلزا در زمان برداشت توسط شرکت کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه انجام خواهد شد.

مرادی با تأکید بر اهمیت توسعه کشت دانه های روغنی، ادامه داد: گسترش کشت محصولاتی مانند کلزا نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات روغن خوراکی و تقویت امنیت غذایی کشور دارد.