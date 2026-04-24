وظایف دولت و مجلس در برابر مشکلات حوزه تولید و اشتغال / بهزاد خالوندی

خبرگزاری کردپرس _ در این ایام، راهروهای اداره کار و شعب تامین اجتماعی شلوغ از همیشه هستند. افرادی که از کار، بیکار شده اند از این اتاق به آن اتاق به دنبال دریافت مشاوره از کارشناسان و یا پیگیری روال اداری دریافت حق بیمه بیکاری هستند.
فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های همه جانبه دشمنان و جنگ تحمیلی، موجب تعدیل اجباری نیرو در بخشی از واحدهای تولیدی و حتی مشاغل کوچک و واحدهای صنفی شده است.
البته بخشی از تعدیل نیروهای صورت گرفته در واحدهای صنفی و صنعتی، به دلیل تعطیل شدن خط تولید نبوده است بلکه به دلایل دیگری همچون کاهش چشمگیر درآمدها و افزایش دستمزدها و حق بیمهها در سال جدید بوده است.
افرادی که بیکار شدهاند هر کدام نان آور یک خانواده هستند و در این شرایط اقتصادی، فشارهای روحی و روانی بسیار بزرگی بر دوش آنها است و نباید نسبت به وضعیت آنها بی تفاوت بود.
در این میان دولت و مجلس باید به وظایف خود عمل کرده و به شکل پررنگی وارد میدان شوند و با حمایت های ویژه از واحدهای تولیدی و سازمان تامین اجتماعی، بسیاری از این دغدغهها را رفع کنند. بخشی از این مجموعه ها در صورت عدم حمایت جدی ناچار به تعطیلی و یا تعدیل نیروی بیشتر هستند.
دولت در یک سال اخیر و در جریان جنگهای تحمیلی، در زمینه تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی، بسیار خوب و ستودنی عمل کرده است و در این موضوع هم با کمک مجلس میتواند آرامش را به عرصه تولید و اشتغال بازگرداند.
ارائه تسهیلات مناسب و ارزان قیمت و اعطای معافیتهای مالیاتی و بیمه ای به واحدهای تولیدی، کمک میکند تا روند تعدیل نیرو در این مجموعه ها متوقف شود و حتی زمینه بازگشت دوباره نیروها به کارگاه ها را فراهم گردد. اگر این کمکها هر چه سریعتر انجام نشود ممکن است روند تعدیل نیروها تداوم یابد و یا برخی مجموعه ها تعطیل شوند.
از دیگر سو صندوق های تامین اجتماعی باید به لحاظ مالی تقویت شوند تا بتوانند روند پرداخت بیمه های بیکاری به افراد را هر چه سریعتر برقرار کنند. اینکار به کاهش مشکلات اقتصادی خانواده ها و آرامش آن ها کمک زیادی می کند.
در این شرایط دشوار دولت، مجلس و صاحبان واحدی تولیدی، صنفی و خدماتی میتوانندبا به یک همدلی و هماهنگی مناسب، به مرتفع شدن مشکلات و آرامش بسیاری از خانواده ها کمک کنند. افزایش امید و همدلی می تواند تاب آوری جامعه در این شرایط سخت جنگی را افزایش دهد.
