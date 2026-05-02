به گزارش کردپرس، مرکز مترو در بیانیهای خواستار آزادی شیروان شیروانی و قهرمان شوکری شد و تأکید کرد که ادامه بازداشت این دو، به یکی از چالشهای جدی در ارزیابی تجربه سیاسی اقلیم کردستان تبدیل شده است.
در این بیانیه آمده است که اعتصاب غذای شیروان شیروانی در زندان، شکل دیگری از اعتراض در برابر حکمی است که از همان ابتدا با انتقاد و نارضایتی گسترده روبهرو شد و موجی از واکنشها را به دنبال داشت.
به گفته این مرکز، این وضعیت بار دیگر افکار عمومی را به زمان صدور حکم، میزان نارضایتی از آن و همچنین شرایط زندگی این زندانی بازمیگرداند.
مرکز مترو تأکید کرده است که ادامه نگهداری شیروان شیروانی و قهرمان شوکری در زندان، هر روز بیش از پیش پرسشهایی را درباره تجربه سیاسی اقلیم کردستان، نحوه برخورد با تفاوت دیدگاهها و آزادی عقیده سیاسی، و نیز وضعیت روزنامهنگاران و آزادی فعالیت آنان مطرح میکند.
در پایان این بیانیه آمده است که امروز بیش از هر زمان دیگری، اقلیم کردستان نیازمند توجه جدی به پرونده حقوق بشر و بهبود فضای آزادی رسانهای است؛ موضوعی که باید به عنوان یک مسئولیت ملی به آن نگریسته شود.
