ایران خودرو کرمانشاه نیازمند بازنگری در سیاست ها / بهزاد خالوندی

خبرگزاری کردپرس _ کرمانشاه یکی از ۶ استان کشور است که خط تولید ایران خودرو در آن دایر شده و در سطح کلان تر، یکی از ۱۳ استان خودروساز کشور محسوب می شود. برخورداری از این صنعت مادر یک فرصت مهم برای رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید محسوب می شود. البته به شرطی که از این ظرفیت به درستی استفاده شود.

یکی از موانع پیش روی ایرانخودرو برای نقش آفرینی در توسعه کرمانشاه به تنوع پایین و نوع خودروهای تولیدی این مجموعه بازمی گردد. خط تولید ایران خودرو کرمانشاه از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ به پژو پارس اختصاص داشت و طی دوسال اخیر نیز ظرفیت این مجموعه به تولید سورن پلاس اختصاص یافته است. در حالیکه در خط تولید ایرانخودرو تهران علاوه بر مدل های معمولی، خودروهای روز مانند ری را، دنا پلاس، تارا و ... هم عرضه می شوند و چرخه جایگزینی خودروهای روز با مدل های قدیمی بسیار سریع اتفاق می افتد. و یا ایران خودرو خراسان رضوی در کنار عرضه مدل های معمولی تر، خط تولید اختصاصی آریسان و هایما پلاس را در اختیار دارد.

طی ۸ سال اخیر سیاست مسئولین کرمانشاه بیشتر روی افزایش تولید ایران خودرو برای اشتغال زایی بیشتر متمرکز بوده است. خواسته ای که ظاهرا مسئولین کشوری ایران خودرو توجیه چندانی برای عملیاتی کردن آن نداشته اند و تاکنون از انجام آن امتناع کرده اند. در حالیکه تلاش جدی برای گرفتن امتیاز اختصاصی تولید یک خودرو روز، شیک و محبوب می تواند اثرگذاری بسیار بیشتری در اقتصاد کرمانشاه داشته باشد. تولید یک خودروی روز به برندسازی ایران خودرو صحنه، ارتقای کلاس کاری و کیفیت محصولات آن کمک می کند. اگر این اتفاق رخ دهد به شکل طبیعی با افزایش تقاضای بازار، امکان افزایش خطوط جدید و اشتغال بیشتر هم فراهم می شود.

سخن آخر اینکه اگر در دهه های اخیر استان های کرمان، خراسان رضوی، اصفهان و ... توانسته اند در صنعت خودروسازی عرض اندام کنند، بیشتر به خاطر تولید خودروهای روز و محبوب بوده است. ایرانخودرو کرمانشاه نیز اگر رویه فعلی را تداوم ببخشد، همچنان یک مجموعه صنعتی حاشیه ای و کم اثر در پلان توسعه ای استان باقی می ماند.