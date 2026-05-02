سهم ۴۲.۵ درصدی صمت در اقتصاد کردستان/وصول حقوق دولتی معادن ۲۸۱ درصد رشد کرد

به گزارش کرد پرس، محمدبختیار خلیقی در دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات استان با اشاره به سهم بالای صمت در اقتصاد کردستان، گفت: ۴۲.۵ درصد اقتصاد کردستان مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت است و این نشان دهنده نقش تعیین کننده صمت در تولید، اشتغال زایی و توسعه استان است.

وی با تاکید بر رویکرد اشتغال محور این مجموعه، اظهار کرد: هدف ما همواره توسعه و تولیدِ اشتغال آفرین بوده و شفافیت سازی را به عنوان یکی از اولویت های اصلی دنبال کرده ایم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با ارائه آماری از وضعیت اشتغال در بخش های مختلف، افزود: در حوزه صنعت ۲۲ هزار نفر، در بخش معدن ۶ هزار نفر، در حوزه اصناف و همچنین فرش هر کدام حدود ۹۰ هزار نفر اشتغال زایی شده است که در مجموع جامعه هدف این اداره کل به حدود ۴۰۰ هزار نفر می رسد و در حوزه تجارت خارجی نیز ۱۸۶ هزار نفر یعنی یک چهارم جمعیت استان به این مجموعه برمی گردد.

خلیقی با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی استان، ادامه داد: در حال حاضر هزار و ۱۰ واحد صنعتی در استان فعال است که از این تعداد ۷۶ درصد یعنی ۷۶۸ واحد فعال و ۱۲ درصد یعنی ۱۲۳ واحد نیمه فعال است و در مجموع سال گذشته با برنامه ریزی های انجام شده، ۳۷ واحد راکد به چرخه تولید بازگشتند که این روند، نویدبخش شتاب گیری مسیر صنعتی شدن کردستان است.

وی به ظرفیت های معدنی استان اشاره کرد و یادآور شد: کردستان با دارا بودن ۲۰ نوع ماده معدنی، پنجمین استان کشور در این حوزه است و در حال حاضر ۴۰۷ واحد معدنی در استان فعالیت دارند و در کنار توسعه معادن، حفظ محیط زیست همواره در اولویت برنامه های ما بوده است.

مدیرکل صمت کردستان با اشاره به اجرای طرح های اکتشافی، بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ عملیات ژئوفیزیک هوایی انجام شد که ۵۸ درصد این طرح اجرا و ۱۳۰ محدوده امیدبخش شناسایی شده و این امر زمینه ساز ایجاد صنایع معدنی بزرگ در آینده نزدیک خواهد بود و در واقع استان به سمت توسعه صنایع معدنی حرکت می کند.

خلیقی با بیان اینکه بیشترین درآمد استان از محل وصول حقوق دولتی معادن تامین می شود، گفت: سال گذشته نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی وصول شده که هدف کمی تعیین شده برای این مجموعه ۲ هزار و ۲۱۳ میلیارد تومان بوده و از این لحاظ رشد ۲۸۱ درصدی محقق شده است و انتظار می رود سهم استان از این درآمدها بازگردانده شود تا شاهد تحول و توسعه بیشتر باشیم.

وی از برنامه ریزی برای فعال سازی مجدد معادن غیرفعال خبر داد و اظهار کرد: بازگشت معادن سنگ لاشه و شن و ماسه به چرخه تولید در دستور کار است و مزایده این معادن به زودی برگزار می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به اقدامات نوین در این حوزه، افزود: در سال ۱۴۰۴ برنامه ریزی برای هوشمندسازی معادن استان انجام شده و این اقدام از ۹ معدن بزرگ آغاز شده و کردستان در این زمینه به عنوان دومین استان کشور پیشرو است.

خلیقی در ادامه به حوزه سرمایه گذاری اشاره کرد و ادامه داد: در بخش طرح و برنامه، ۲ هزار و ۶۷۰ جواز تاسیس با حجم سرمایه گذاری ۱۰۳ هزار میلیارد تومان صادر شده که بر اساس آن در ۱۰ رشته فعالیت صنعتی در استان سرمایه گذاری انجام می شود.

وی با اشاره به ظرفیت های تجاری استان، یادآور شد: کردستان با ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک دارای دو مرز رسمی و چهار بازارچه موقت غیررسمی است که از این ظرفیت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی استفاده شده و خوشبختانه در این زمینه در جنگ تحمیلی سوم با کمبودی مواجه نبوده ایم.

مدیرکل صمت کردستان با تاکید بر لزوم حمایت از صنعت فرش استان، بیان کرد: با توجه به داشتن برند جهانی در این حوزه و قدمت و ظرفیت بالای فرش کردستان، انتظار می رود در حوزه هایی همچون بیمه بافندگان اقدامات موثرتری انجام شود.

خلیقی همچنین به اقدامات نظارتی اشاره کرد و گفت: در حوزه بازرسی و نظارت، پنج تیم در قالب گشت های مشترک و تیم های دونفره در مرکز استان به صورت شبانه روزی بر بازار نظارت دارند تا زمینه رفاه و آرامش شهروندان فراهم شود.

وی اظهار کرد: این نظارت ها در شهرستان های استان نیز در قالب تیم های گشت مشترک با حضور صمت، تعزیرات، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی انجام می شود.