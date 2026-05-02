پروژه ناتمام مجتمع شمس خوی؛ از گلریزان تا تخصیص اعتبارات پی در پی!

به گزارش کردپرس، مجموعه فرهنگی- تاریخی آرامگاه شمس خوی، سال ٩٧ با برآورد هزینه ٢٠ میلیارد تومانی کلنگ زنی شد، اما تزریق قطره‌چکانی اعتبارات که برعهده سازمان برنامه و بودجه و استانداری بود، سبب شد این پروژه ملی همچنان در انتظار ساخت باقی بماند و اکنون با گذشت چندین سال از آن زمان هزینه اتمام طرح بر اثر تورم، گرانی مصالح و هزینه ها چندین برابر افزایش یافته است.

با عدم تخصیص اعتبارات لازم به این پروژه علیرغم بودجه مصوب، بهار سال ١٤٠١ کار به دعوت از سرمایه گذاران خارجی و حتی گلریزان در سراسر دنیا کشیده شد! و نماینده خوی و چایپاره در مجلس از برگزاری جشن گلریزان برای ساخت بارگاه شمس در سراسر دنیا خبر داد!!

زمستان همان سال هم هم که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به خوی سفر کرده بود با اشاره به اینکه بودجه‌ سفر رییس جمهوری به استان آذربایجان‌غربی برای پروژه شمس تبریزی خوی به دلیل مشکلات بودجه‌ای دولت، تخصیص نیافته، از تلاش وزارت میراث فرهنگی، برای تامین‌اعتبار از محل بودجه ملی و استانی، خبر داد.

عاقبت در بهار ١٤٠٢، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از تزریق اعتبارات استانی خبر داد ولی باز هم خبری از اعتبارات ملی نشد. به گفته مرتضی صفری؛ در آن سال از محل اعتبارات استانی ۳ میلیارد تومان برای ادامه اجرای پروژه شمس تبریزی خوی اختصاص یافت.

اکنون که این پروژه ناتمام به اصطلاح ملی، ٨ ساله شده است هنوز هم مسئولان در پی تخصیص اعتبار برای آن هستند بماند که مختصات پروژه کنونی با طرح اولیه هم مغایر است؛ باز هم مسئله تخصیص اعتبار جهت تکمیل آن مطرح است و مشخص نیست چرا پروژه تکمیل نمی شود و همچنان بعد از ٨ سال ٥٠ درصد پیشرفت کرده است!؟

اخیرا نماینده خوی و چایپاره در مجلس، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، فرماندار، شهردار و شورای شهری خوی، از روند اجرای پروژه فرهنگی_تاریخی شمس تبریزی خوی بازدید کردند.

در جریان این بازدید مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: عملیات اجرایی فاز جدید پروژه فاخر شمس تبریزی خوی در سال جاری با تخصیص اعتبار ۳۲۰ میلیارد ریالی آغاز شده است.

مرتضی صفری افزود: پروژه در سال ۹۷ شروع شده و در هفت سال اول اجرای این پروژه در مجموع ۱۴ میلیارد تومان اعتبار به آن تزریق شده بود که در دو سال گذشته با پیگیری استاندار و نماینده خوی و چایپاره در مجلس و نظر خاص وزیر میراث‌فرهنگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و استان اعتبار تخصیصی به این پروژه افزایش یافت.

او ادامه داد: در این راستا ۳۰ میلیارد تومان تخصیص در سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۲ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه تخصیص یافته و در حال حاضر اجرای این پروژه ۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

او گفت: در صورت تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر به این پروژه، طبق در تفاهم‌نامه سه‌جانبه امضا شده، می‌توان با تعریف دو یا سه شیفت کاری پروژه را با سرعت بالا پیش برد.

در ادامه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز گفت: پروژه شمس تبریزی خوی ‌یکی از پروژه‌های مهم استان بوده و طبق تاکیدات استاندار آذربایجان غربی اجرای هیچ یک از پروژه‌ها از جمله این مجموعه تعطیل نشده است و در تلاش هستیم که پیش از برگزاری کنگره شمس تبریزی خوی این مجموعه نیز به پایان برسد.

یاسر رهبردین گفت: بازدیدهای مستمری از این پروژه از سوی مسئولان کشوری و استاندار انجام می‌شود و این نشان‌دهنده اهمیت اجرای این پروژه است.

به گزارش کردپرس، مجموعه فرهنگی- تاریخی آرامگاه شمس تبریزی خوی در مساحت ٧ هزار متر مربع و زیربنای ٣ هزار و ٢٠٠ مترمربع شامل فضاهای نمایشگاهی، موزه، آمفی‌تئاتر، کتابخانه، واحدهای پژوهشی، واحدهای خدمتی و رفاهی و محوطه باز فضای سبز و آب‌نما همچنان در حال اجرا است.

آرامگاه شمس تبریزی از مکان‌های گردشگری و زیارتی استان آذربایجان‌غربی است که مدفن شمس تبریزی شاعر صوفی قرن ششم در آنجا قرار دارد/.