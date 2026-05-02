۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۷

۸۳۸ هزار آواره و پناهنده در اقلیم کردستان اسکان یافته‌اند

۸۳۸ هزار آواره و پناهنده در اقلیم کردستان اسکان یافته‌اند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- بر اساس آمار منتشرشده، مجموع آوارگان و پناهندگان در اقلیم کردستان به ۸۳۸ هزار و ۳۳۴ نفر می‌رسد که در سه استان اصلی این اقلیم توزیع شده‌اند. در این میان، استان دهوک با ۳۷۵ هزار و ۲۶۵ نفر (۴۵ درصد) بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

به گزارش کردپرس، آمارهای منتشر شده از سوی رسانه تحلیلی- خبری دراومیدیا جزئیات توزیع جمعیت پناهندگان و آوارگان در سه استان اصلی اقلیم کردستان را نشان می‌دهد.

توزیع جغرافیایی؛ دهوک کانون اصلی استقرار

​طبق آمار ارائه شده، استان دهوک با میزبانی از ۳۷۵،۲۶۵ نفر، بزرگترین سهم را در پذیرش این افراد دارد. این رقم معادل ۴۵٪ از کل جمعیت آوارگان و پناهندگان در اقلیم است. جزئیات آمار دهوک به شرح زیر است:

تعداد آوارگان: ۲۸۸،۸۷۳ نفر

​تعداد پناهندگان: ۸۶،۴۹۲ نفر

اربیل و سلیمانیه؛ رتبه‌های دوم و سوم

​پایتخت اقلیم کردستان، اربیل، با فاصله اندکی در رتبه دوم قرار دارد. این استان میزبان ۳۳۱،۸۱۶ نفر (۳۹٪ کل جمعیت) است که تفکیک آن نشان‌دهنده حضور پررنگ پناهندگان در این منطقه است:

​تعداد آوارگان: ۱۸۸،۹۷۹ نفر

تعداد پناهندگان: ۱۴۲،۸۳۷ نفر

​استان سلیمانیه نیز با میزبانی از ۱۳۱،۲۵۳ نفر، ۱۶٪ از این بار جمعیتی را به خود اختصاص داده است:

  • ​تعداد آوارگان: ۹۵،۵۷۰ نفر
  • ​تعداد پناهندگان: ۳۵،۶۸۳ نفر
کد مطلب 2795160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha