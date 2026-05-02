به گزارش کردپرس، آمارهای منتشر شده از سوی رسانه تحلیلی- خبری دراومیدیا جزئیات توزیع جمعیت پناهندگان و آوارگان در سه استان اصلی اقلیم کردستان را نشان می‌دهد.

​توزیع جغرافیایی؛ دهوک کانون اصلی استقرار

​طبق آمار ارائه شده، استان دهوک با میزبانی از ۳۷۵،۲۶۵ نفر، بزرگترین سهم را در پذیرش این افراد دارد. این رقم معادل ۴۵٪ از کل جمعیت آوارگان و پناهندگان در اقلیم است. جزئیات آمار دهوک به شرح زیر است:

تعداد آوارگان: ۲۸۸،۸۷۳ نفر

​تعداد پناهندگان: ۸۶،۴۹۲ نفر

​اربیل و سلیمانیه؛ رتبه‌های دوم و سوم

​پایتخت اقلیم کردستان، اربیل، با فاصله اندکی در رتبه دوم قرار دارد. این استان میزبان ۳۳۱،۸۱۶ نفر (۳۹٪ کل جمعیت) است که تفکیک آن نشان‌دهنده حضور پررنگ پناهندگان در این منطقه است:

​تعداد آوارگان: ۱۸۸،۹۷۹ نفر

تعداد پناهندگان: ۱۴۲،۸۳۷ نفر

​استان سلیمانیه نیز با میزبانی از ۱۳۱،۲۵۳ نفر، ۱۶٪ از این بار جمعیتی را به خود اختصاص داده است: