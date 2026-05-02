سرخط خبرهای ۱۲ اردیبهشت خبرگزاری کردپرس

تغییر ماهیت مسئله کردها در سوریه

با ادغام نیروهای کرد در ارتش سوریه، مسئله کردها از کنترل سرزمین به چالش مشارکت سیاسی و تضمین حقوق در ساختار متمرکز دمشق تغییر یافته است.

چاپ مجموعه ارزشمند کردی الکساندر ژابا توسط وزارت فرهنگ ترکیه

وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه مجموعه تاریخی آثار کردی گردآوری‌شده توسط الکساندر ژابا را در قالب ۱۵ جلد منتشر کرد؛ اثری که شامل ده‌ها نسخه خطی از مهم‌ترین متون کلاسیک و فولکلور کردی است.

بازداشت صدها نفر در تجمع اول ماه می در استانبول؛ میدان تقسیم همچنان بسته است

در جریان برگزاری تجمع یکم ماه می، روز جهانی کارگر در استانبول، تلاش گروه‌های مختلف برای ورود به میدان تقسیم با مداخله پلیس مواجه شد و دست‌کم ۵۷۵ نفر بازداشت شدند.

سفر علی الزیدی به اربیل برای رایزنی تشکیل دولت و دیدار با بارزانی

همزمان با نگرانی بخشی از رهبران شیعه از عدم حضور حزب دمکرات در دولت جدید، علی الزیدی برای انجام گفت‌وگوهای سیاسی راهی اربیل می‌شود و با مسعود بارزانی دیدار خواهد کرد.

دیدار پروین بولدان با صلاح‌الدین دمیرتاش در زندان ادیرنه

پروین بولدان، نماینده حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، با حضور در زندان فوق‌امنیتی ادیرنه با صلاح‌الدین دمیرتاش دیدار کرد و بعد از این دیدار نوشت: امروز با صلاح‌الدین دمیرتاش عزیز در زندان ادیرنه دیدار کردم. او در این دیدار سلام و درودهای خود را به همه مردم فرستاد.

هشدار پ.ک.ک درباره پیامدهای شکست مذاکرات صلح با ترکیه

سخنگوی اتحادیه جوامع کردستان هشدار داد ادامه تعلل دولت ترکیه در اجرای اصلاحات سیاسی و حقوقی، روند صلح با پ.ک.ک را با پیامدهایی نگران‌کننده روبه‌رو کرده است.

