به گزارش کردپرس، شیخ مصطفی شیخ عبدالرحمن، رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان اقلیم کردستان، در گزارشی درباره تأثیرات تنش میان آمریکا و ایران بر افزایش قیمت کالاها در اقلیم، اعلام کرد که ساختار اقتصادی کردستان بیش از آنکه تولیدمحور و صادراتگرا باشد، مصرفی و وابسته به واردات است.
آوینه نوشت: رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان اقلیم گفت: «اقلیم کردستان سالانه تنها حدود ۱۰۰ میلیون دلار محصولات کشاورزی صادر میکند، در حالی که در مقابل، بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالا از خارج وارد میشود.»
به گفته وی، این میزان صادرات محدود شامل برخی محصولات کشاورزی و تولیدات شرکتهای داخلی مانند عسل و شربت است و در فصل برداشت میوه نیز، انار حلبچه در مقادیر کم تا متوسط به خارج صادر میشود.
رئیس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان اقلیم کردستان تأکید کرد که این شکاف گسترده میان واردات و صادرات، نشاندهنده یکی از مشکلات اساسی اقتصاد اقلیم است؛ مشکلی که با تحولات منطقهای و افزایش قیمتها، بیشتر خود را نشان داده است.
