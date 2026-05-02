جذب هزار و ٢٥٠ معلم از طریق آزمون فرهنگیان در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، مریم حسینی اصل شنبه ۱۲ اردیبهشت در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات دانشگاه فرهنگیان آذربایجانغربی برگزارشد، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی در رشتههای مختلف در دانشگاه فرهنگیان استان مشغول تحصیل هستند؛ همچنین ۱۴۵ دانشجو در مقطع کاردانی و ۱۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل میکنند.
او با اشاره به فعالیت واحدهای دانشگاه فرهنگیان در شهرهای ارومیه، خوی، سلماس و میاندوآب تصریح کرد: پروژه مقاومسازی خوابگاهها و سراهای دانشجویی خوی از جمله طرحهای مهم عمرانی دانشگاه است که شهریورماه امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان آذربایجانغربی با بیان اینکه سرانه اعضای هیئتعلمی نسبت به تعداد دانشجو پایین است، اظهار کرد: برای بهبود شرایط آموزشی، جذب هیئتعلمی جدید در سال جاری در دستور کار قرار دارد.
حسینیاصل با اشاره به سیاست جدید دانشگاه فرهنگیان در زمینه جذب معلمان تصریح کرد: در سال جدید، مهارتمحوری در انتخاب معلمان مورد تأکید قرار دارد و تلاش میشود روند جذب، بر پایه توانمندیها و شایستگیهای حرفهای انجام شود.
او، شعار سال دانشگاه فرهنگیان را توسعه کیفیتمحور براساس وحدت اعلام و تاکید کرد: بر این اساس، از برنامههای اصلی امسال میتوان به بازنگری دروس، تقویت آموزش چند فرهنگی و توجه به تنوع قومی و دینی در استان اشاره کرد.
