تمدید مأموریت شهردار منصوب دولت به جای احمد ترک در ماردین

به گزارش کردپرس، بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وزارت کشور ترکیه مدت مأموریت «تونجای آق قویون»، استاندار و قیم منصوب دولت در شهرداری کلان‌شهر ماردین را دو ماه دیگر تمدید کرده است. او پس از برکناری احمد تُرک، شهردار منتخب مردم ماردین و از چهره‌های برجسته دم پارتی، به این سمت منصوب شده بود.

«اردال کوزو» وکیل احمد ترک در واکنش به این خبر، اعلام کرد که تاکنون هیچ اطلاع‌رسانی رسمی در این‌باره به آنان صورت نگرفته است. او گفت: «هیچ سند یا اطلاعیه رسمی به ما ابلاغ نشده و آنچه می‌دانیم صرفاً بر اساس شنیده‌ها و اخبار رسانه‌هاست.»

کوزو افزود که احمد ترک پیش‌تر نیز تأکید کرده بود مسئله انتصاب قیم‌ها نیازمند اصلاحات قانونی است و بازگشت صرف او به سمت شهرداری را راه‌حل نمی‌داند. به گفته این وکیل، تا زمانی که اطلاعیه‌ای رسمی منتشر نشود، نباید به اخبار منتشرشده در این زمینه اتکا کرد.