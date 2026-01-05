هیأت عالی دفتر سیاسی صادقون با بافل طالبانی دیدار کرد

به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در دباشان میزبان هیأتی عالی‌رتبه از دفتر سیاسی صادقون به ریاست دکتر نعیم عبودی بود.

در این دیدار که با حضور درباز کسرت رسول و نزار آمیدی، از اعضای دفتر سیاسی، برگزار شد، دو طرف بر توسعه روابط میان طرفین در چارچوب حفظ منافع عالی و خدمت به مردم و کشور تأکید کردند.

در ادامه این دیدار، بر ضرورت تداوم گفت‌وگوی سازنده و همکاری همه‌جانبه میان جریان‌های سیاسی به‌منظور موفقیت روند سیاسی، حفظ ثبات عراق و پایبندی به جدول زمانی قانون اساسی برای تشکیل دولت جدید عراق تأکید مجدد به عمل آمد.

بافل جلال طالبانی همچنین با صراحت بر سیاست ملی اتحادیه میهنی کردستان در زمینه کار مشترک و مشارکت واقعی در عراق تأکید کرد و گفت: خواهان تشکیل دولتی هستیم که پاسخگوی مطالبات و نیازهای مردم عزیزمان باشد و زمینه‌ساز خدمت‌رسانی بیشتر و احیای هرچه گسترده‌تر کشور شود؛ امری که تنها از طریق یک پروژه مشترک محقق خواهد شد.