پیام اوجالان برای سال نو: امیدوارم امسال صلح به جای جنگ، ویرانی و جدایی بنشیند

به گزارش کردپرس، عبدالله اوجالان سیاستمدار در بند کُرد، با انتشار پیامی از زندان فوق امنیتی امرالی به مناسبت فرارسیدن سال نو، ضمن تبریک این مناسبت، ریشه بسیاری از بحران‌های خاورمیانه را در ناسیونالیسم، درگیری‌های تاریخی و ساختارهای اقتدارگرا دانست و بر ضرورت حرکت به‌سوی صلح اجتماعی، دموکراتیزاسیون، آزادی زنان و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم از اقوام مختلف در منطقه تأکید کرد. او در این پیام با اشاره به تحولات یک قرن گذشته، ناسیونالیسم پیوندخورده با سیاست‌های مداخله‌گرانه قدرت‌های جهانی را از عوامل اصلی شکل‌گیری درگیری‌ها، ویرانی‌ها و گسست‌های اجتماعی در خاورمیانه دانست و افزود که بسیاری از تنش‌های قومی و فرقه‌ای کنونی، ریشه در همین روندهای تاریخی دارند. به گفته او، سیاست‌های مبتنی بر ایجاد شکاف و تشدید اختلاف‌ها همچنان در اشکال مختلف ادامه دارد.

اوجالان همچنین وضعیت سوریه را نشانه‌ای از ضرورت دموکراتیزاسیون ارزیابی کرد و گفت سیاست‌های مبتنی بر انکار هویت‌ها و سرکوب، مطالبات برابری‌خواهانه کُردها، عرب‌ها، علویان و دیگر مردم را تقویت کرده است. به گفته او، توافق امضاشده در ۱۰ مارس میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت موقت دمشق، بر پایه ایجاد یک مدل سیاسی دموکراتیک شکل گرفته که امکان مدیریت مشترک را فراهم می‌کند و اجرای آن می‌تواند روند سیاسی را تسهیل کند. او در این چارچوب، از نقش مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه به‌عنوان بخشی از این روند یاد کرد.

متن پیام عبدالله اوجالان

«با ورود به سال نو، لازم است بار دیگر یادآوری شود که ناسیونالیسمِ شکل‌گرفته در پیوند با مداخلات امپریالیستی طی قرن گذشته، چگونه خاورمیانه را با درگیری‌های عمیق، ویرانی و گسست‌های اجتماعی روبه‌رو کرده است. بسیاری از فرقه‌گرایی‌ها و ناسیونالیسم‌های قومی که امروز در منطقه مشاهده می‌شود، ریشه در همین تاریخ معاصر و پرهزینه دارند. سیاست‌های مبتنی بر ایجاد شکاف، اداره از طریق بحران و تحریک تنش‌ها، همچنان در قالب‌های گوناگون ادامه یافته است.

به همین دلیل، رویکرد صلح و جامعه دموکراتیک که در شرایط دشوار شکل گرفته، نه صرفاً یک انتخاب، بلکه ضرورتی تاریخی به شمار می‌آید. در صورتی که این رویکرد به‌درستی و با شفافیت ارزیابی شود، می‌تواند مانعی در برابر بروز درگیری‌های جدید باشد و زمینه زندگی مشترک، برابر و آزاد مردم مختلف را فراهم کند. مسئولیت اصلی در دوره پیشِ رو، پیشگیری از بحران‌هایی است که می‌توانند در مدت کوتاهی بروز کرده و پیامدهای جبران‌ناپذیری به‌همراه داشته باشند.

بحران‌ها و تضادهای عمیق سیاسی در خاورمیانه، نتیجه تداوم و بن‌بست در الگوی تمدن دولت‌محور، اقتدارگرا و مبتنی بر تمرکز قدرت است؛ الگویی که هزاران سال استمرار یافته است.

حل مسئله کُرد که در کانون بسیاری از این بحران‌ها قرار دارد، تنها از مسیر صلح اجتماعی و توافق دموکراتیک امکان‌پذیر است. برخورد با این مسئله باید به جای روش‌های مبتنی بر درگیری، جنگ، نظامی‌گری و رویکردهای صرفاً امنیتی، بر پایه سازوکارهای دموکراتیک و با در نظر گرفتن اراده مردم صورت گیرد.

نباید فراموش کرد که بدون آزادی زنان، آزادی جامعه ممکن نخواهد بود. تا زمانی که ذهنیت مردسالار از میان نرود، چرخه خشونت و فرهنگ جنگ تداوم خواهد یافت و صلحی پایدار شکل نخواهد گرفت. از این‌رو، آزادی زنان به‌عنوان یکی از اصول بنیادین و جدایی‌ناپذیر جامعه دموکراتیک مطرح است.

وضعیت ناپایدار سوریه نیز بازتابی روشن از نیاز به دموکراتیزاسیون است. سیاست‌های مدیریتی مبتنی بر انکار هویت‌ها، سرکوب و تکثرستیزی که سال‌ها ادامه داشته، مطالبات آزادی و برابری کُردها، عرب‌ها، علویان و دیگر مردم مختلف را تقویت کرده است. مطالبه اصلی مطرح‌شده در چارچوب توافق امضاشده در ۱۰ مارس میان نیروهای سوریه دموکراتیک و مدیریت دمشق، شکل‌گیری یک مدل سیاسی دموکراتیک است که در آن مردم مختلف بتوانند در کنار یکدیگر امور خود را مدیریت کنند. این رویکرد، زمینه یک ادغام دموکراتیک را فراهم می‌کند که قابلیت مذاکره با ساختار مرکزی را دارد. اجرای توافق ۱۰ مارس می‌تواند این روند را تسهیل کرده و به آن شتاب ببخشد. در این چارچوب، نقش مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه قابل توجه است.

در این روند، نقش ترکیه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ایفای نقشی تسهیل‌کننده، سازنده و مبتنی بر گفت‌وگو می‌تواند هم به صلح منطقه‌ای و هم به تقویت ثبات و صلح داخلی این کشور کمک کند.

بخش قابل توجهی از تاریخ معاصر خاورمیانه، با جنگ، استبداد، انکار و ویرانی همراه بوده است. در مقابل، رویکرد پیشنهادی، بازسازی جامعه از مسیرهای دموکراتیک، صلح‌آمیز و مبتنی بر سیاست و اخلاق است. صلح مورد تأکید، نباید به‌عنوان نقطه پایان، بلکه به‌مثابه آغازی تازه در نظر گرفته شود. پیشبرد مطالبات حقوقی و دموکراتیک در فضای صلح می‌تواند زمینه کاهش تنش‌ها و گشایش افق‌های جدید برای زندگی مشترک را فراهم سازد.

با این رویکرد، امید است سال نو نه به سال جنگ، ویرانی و جدایی، بلکه به سال توافق دموکراتیک، صلح و اراده مشترک برای ساخت آینده‌ای مشترک تبدیل شود.

امیدوارم سال نو در ترکیه، خاورمیانه و جهان، فرصتی برای گشایش مسیر صلح، آزادی و آینده‌ای دموکراتیک باشد. سال نو را به همه دوستان و مردم مختلف تبریک می‌گویم.

آرزومندم سال نو برای تمامی مردم، صلح و زندگی شرافتمندانه‌ای به‌همراه داشته باشد.

این دوره می‌تواند دوره‌ای باشد که با تقویت آزادی زنان، توان اجتماعی افزایش یافته و مردم مختلف در چارچوب ارزش‌های دموکراتیک در کنار یکدیگر به صلح برسند.

عبدالله اوجالان

امرالی

۳۰ دسامبر ۲۰۲۵»