۱۱۸ هزار میلیارد دینار از سهم اقلیم کردستان در بودجه عراق پرداخت نشد

به گزارش کردپرس، در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵، سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق بیش از ۱۵۸ هزار و ۸۳۴ میلیارد دینار بوده است. از این میزان، بیش از ۴۰ هزار و ۶۸۸ میلیارد دینار معادل ۲۶ درصد به اقلیم کردستان پرداخت شده و بیش از ۱۱۸ هزار و ۱۴۶ میلیارد دینار معادل ۷۴ درصد پرداخت نشده و نگه داشته شده است.

در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ هیچ مبلغی به اقلیم کردستان ارسال نشده است. کمترین میزان پرداخت نیز مربوط به سال ۲۰۲۱ بوده که تنها یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دینار به اقلیم واریز شده است.

بیشترین میزان تأمین مالی اقلیم کردستان در سال ۲۰۲۴ صورت گرفته که مبلغ آن بیش از ۱۰ هزار و ۷۸۶ میلیارد دینار بوده است.

برای اطلاع از جزئیات مربوط به درصدها، میزان سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق و مبالغ پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، می‌توان به جدول مربوطه مراجعه کرد.