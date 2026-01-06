۳ اثر خیابانی از کردستان در چهل وچهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر

به گزارش کرد پرس، نمایش «حنان» با طرحی مشترک از آرام پزشکیان و افشین خدری و کارگردانی افشین خدری از سنندج، نمایش «گلاویژ» با طراحی و کارگردانی سیدفریدون احمدی از سنندج و نمایش «گودو در انتظار» با طراحی و کارگردانی سیدسوران حسینی از مریوان، در بخش خیابانی این رویداد ملی و بین المللی حضور خواهند داشت.

دبیرخانه جشنواره فجر اسامی آثار پذیرفته شده در بخش نمایش های خیابانی را اعلام کرد که بر اساس نظر هیئت انتخاب شامل سمیه مهری، محمدرضا غفاری، میلاد مولوی، سعید خیراللهی و احمد صمیمی، در مجموع ۲۳ اثر به رقابت در بخش مسابقه راه یافته اند.

چهل وچهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخر موسوی در دی و بهمن ماه سال جاری در شهرهای کرمان و تهران برگزار خواهد شد. مدیریت بخش نمایش های خیابانی این دوره را مریم کاظمی بر عهده دارد.