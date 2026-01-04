به گزارش کردپرس، امروز یکشنبه ۴ ژانویه ۲۰۲۶، صفوان گرگری، دبیر پارلمان عراق، در گفت‌وگو با کردستان۲۴، درباره روند انتخاب رئیس‌جمهور جدید و شمار نامزدهای این پست توضیحاتی ارائه کرد.

به گفته گرگری، تا ساعت ۱۲ ظهر امروز یکشنبه ۴ ژانویه ۲۰۲۶، ۲۷ نفر برای پست ریاست‌جمهوری عراق اعلام نامزدی کرده‌اند و تاکنون هیچ نامزد کُردی در میان آنان وجود ندارد.

دبیرکل پارلمان عراق تأکید کرد که فردا دوشنبه ۵ ژانویه، مهلت ثبت‌نام نامزدها برای پست ریاست‌جمهوری به پایان می‌رسد و تاکنون هیچ تصمیمی برای تمدید این مهلت اتخاذ نشده است.

بر اساس ماده ۷۲ قانون اساسی عراق، پس از انتخاب هیئت‌رئیسه پارلمان، این نهاد ۳۰ روز فرصت دارد رئیس‌جمهور جدید کشور را انتخاب کند. پس از انتخاب رئیس‌جمهور، وی نامزد فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان را ـ که طبق عرف سیاسی سهم جریان شیعه است ـ مأمور تشکیل دولت جدید فدرال می‌کند.

از روز چهارشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، درِ ثبت‌نام نامزدها برای پست ریاست‌جمهوری باز شده و در صورت اتمام این روند در روز دوشنبه، اسامی نامزدها بررسی شده و فهرست نهایی به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.

روند انتخاب رئیس‌جمهور عراق در پارلمان:

پارلمان جلسه‌ای ویژه برای انتخاب رئیس‌جمهور برگزار می‌کند. برای قانونی‌بودن جلسه، حضور دو سوم نمایندگان پارلمان (۲۱۹ نماینده) الزامی است.

دور اول رأی‌گیری: نامزد باید دو سوم آرای نمایندگان حاضر (۲۱۹ رأی) را کسب کند؛ مطابق ماده ۷۰ قانون اساسی عراق.

دور دوم رأی‌گیری (در صورت لزوم): اگر هیچ نامزدی در دور اول موفق نشود، رقابت به دور دوم کشیده می‌شود و دو نامزدی که بیشترین رأی را آورده‌اند با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این مرحله، نامزدی که بیشترین رأی را کسب کند، رئیس‌جمهور می‌شود.

پس از کسب اکثریت آرا، رئیس‌جمهور جدید اعلام شده و با ادای سوگند قانون اساسی، رسماً کار خود را آغاز می‌کند.

پست ریاست‌جمهوری که طبق عرف سیاسی سهم کُردهاست، نمایندگی حاکمیت کشور را بر عهده دارد و مسئول پاسداری از قانون اساسی و تمامیت ارضی عراق است. دوره ریاست‌جمهوری چهار ساله است و تنها برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

این در حالی است که پارلمان عراق در نشست‌های ۲۹ و ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، هیئت‌رئیسه جدید خود را برای ششمین دوره قانون‌گذاری انتخاب کرد؛ فرایندی که با انتخاب هیبت الحلبوسی به‌عنوان رئیس پارلمان، عدنان فیحان به‌عنوان نایب‌رئیس اول و فرهاد اتروشی به‌عنوان نایب‌رئیس دوم به پایان رسید.