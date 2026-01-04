به گزارش کردپرس، مثنی امین، رئیس فراکسیون «اتحاد اسلامی» در پارلمان عراق، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی وابسته به حزب متبوعش اعلام کرد: اپوزیسیون در پارلمان عراق ۱۳ کرسی در اختیار دارد و اتحادیه میهنی کردستان با داشتن ۱۸ کرسی نمی‌تواند پست ریاست‌جمهوری را به‌صورت انحصاری در اختیار بگیرد.

وی با اشاره به تمایل این جریان برای ورود به رقابت ریاست‌جمهوری گفت: قصد داریم نامزد خود را برای پست ریاست‌جمهوری معرفی کنیم، اما در حال حاضر در مرحله بررسی و ارزیابی نقشه آرای پارلمان و رایزنی با دوستان و هم‌پیمانان خود قرار داریم.

رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی افزود: گفت‌وگوهایی با جریان‌های اپوزیسیون انجام داده‌ایم و هیچ مخالفتی از سوی آنان وجود ندارد، بلکه نگاه مثبتی دارند و از این رویکرد حمایت می‌کنند.

مثنی امین با انتقاد از ساختار سیاسی عراق تصریح کرد: متأسفانه در نظام سیاسی عراق جایگاه اپوزیسیون نادیده گرفته می‌شود؛ در حالی که اپوزیسیون ۱۳ کرسی دارد و اتحادیه میهنی ۱۸ کرسی، و نمی‌توان با تکیه بر این تعداد کرسی، ریاست‌جمهوری را حق انحصاری خود دانست.

او تأکید کرد: پست ریاست‌جمهوری سهم کردهاست و هر فردی با هویت کُردی حق دارد برای این جایگاه نامزد شود. هیچ سازوکار ملی مشخصی برای حل‌وفصل این موضوع وجود ندارد، مگر از طریق توافق دو حزب اصلی یا شکستن وزن سیاسی یکدیگر.

این نماینده پارلمان در پایان گفت: اگر در بررسی‌ها به این نتیجه برسیم که نامزدی ما دارای شانس و وزن سیاسی است و می‌توانیم رقابتی جدی داشته باشیم، تا پایان مسیر پیش خواهیم رفت؛ زیرا این حق قانونی خود می‌دانیم و خود را شایسته این رقابت می‌بینیم. قرار است تصمیم نهایی در این‌باره روز دوشنبه اعلام شود.