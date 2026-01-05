خودداری یونان از استرداد دو شهروند کرد به ترکیه

به گزارش کردپرس،خبرگزاری ایکاثیمرینی یونان گزارش داد دیوان عالی یونان در پاییز گذشته رسیدگی به دو درخواست استرداد ارائه‌شده از سوی ترکیه را به حالت تعلیق درآورده بود. مقام‌های ترکیه این دو شهروند کرد را به ارتکاب «جرایم عادی» متهم کرده بودند، در حالی که هر دو نفر پیش‌تر در ترکیه به اتهام «فعالیت‌های تروریستی» محکوم شده بودند؛ موضوعی که در درخواست‌های رسمی استرداد، ارسال‌شده از طریق اینترپل، به آن اشاره‌ای نشده بود.

دیوان عالی یونان در آن زمان به مقام‌های ترکیه ۶۰ روز مهلت داده بود تا مدارک تکمیلی ارائه کنند. با این حال، بنا بر اعلام منابع قضایی، در یکی از این پرونده‌ها این مهلت بدون دریافت پاسخ یا اسناد جدید از سوی آنکارا به پایان رسیده است.

بر همین اساس، دادگاه یونانی تصمیم گرفت با استرداد این دو شهروند کرد به ترکیه موافقت نکند.