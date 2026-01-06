به گزارش خبرگزاری کردپرس،وی با اشاره به پیشینه تاریخی استان ایلام در دفاع از کشور، گفت: تاریخ ایلام، تاریخ مقاومت است و مردم ملکشاهی همواره در خط مقدم دفاع از انقلاب، ایران و ولایت قرار داشته‌اند. بدون ملکشاهی، تاریخ مقاومت ایران ناقص است.

دکتر فلاحی با اشاره به تجمعات اخیر در ملکشاهی افزود: جوانان این شهرستان با وجود زخم‌های معیشتی و رنج‌های ناشی از تبعیض و بی‌عدالتی، همواره پای استقلال وطن ایستاده‌اند. اما متأسفانه، تجمع آرام اعتراضی مردم نسبت به وضعیت معیشتی، با نفوذ دشمن به آشوب کشیده شد.

نماینده مردم ایلام در ادامه تأکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم، از مجاری قانونی پیگیر این حوادث خواهیم بود و اجازه نخواهیم داد جوانان ما قربانی بی‌تدبیری و ناکارآمدی برخی مسئولان شوند؛ مسئولانی که با گران‌سازی زندگی مردم، به‌زعم من، تفاوتی با دشمن خارجی ندارند.

وی با انتقاد از عملکرد برخی مسئولان اجرایی، اظهار داشت: امروز کسی که باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار اقتصادی بر مردم می‌شود، همانند دشمنی است که تمامیت ارضی ما را تهدید می‌کند.

دکتر فلاحی در پایان خواستار اقدام قاطع مجلس شد و گفت: مجلس نباید منفعل باشد. باید با استفاده از ابزارهای قانونی، با مسئولان ناکارآمد برخورد کند و کسانی را که در خط مقدم دفاع از مردم نیستند، به خط بیاورد.