به گزارش کردپرس، کاروان گزنه‌ای، سخنگوی حزب اتحادیه میهنی کردستان، روز دوشنبه ۲۰۲۶/۱/۵، در واپسین لحظات اتمام مهلت درخواست نامزدی برای ریاست جمهوری عراق، در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: «نزار آمیدی تنها نامزد رسمی اتحادیه میهنی کردستان برای پست ریاست‌جمهوری عراق است.»

نزار آمیدی کیست؟

نام کامل: نزار محمد سعید محمد، معروف به نزار آمیدی

سال تولد: ۶ فوریه ۱۹۶۸

محل تولد: شهرستان آمیدی از توابع استان دهوک

وضعیت تأهل: متأهل و دارای چهار پسر

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه موصل

زبان‌ها: کردی و عربی

سوابق سیاسی و تشکیلاتی: