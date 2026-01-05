به گزارش کردپرس، کاروان گزنهای، سخنگوی حزب اتحادیه میهنی کردستان، روز دوشنبه ۲۰۲۶/۱/۵، در واپسین لحظات اتمام مهلت درخواست نامزدی برای ریاست جمهوری عراق، در بیانیهای کوتاه اعلام کرد: «نزار آمیدی تنها نامزد رسمی اتحادیه میهنی کردستان برای پست ریاستجمهوری عراق است.»
نزار آمیدی کیست؟
نام کامل: نزار محمد سعید محمد، معروف به نزار آمیدی
سال تولد: ۶ فوریه ۱۹۶۸
محل تولد: شهرستان آمیدی از توابع استان دهوک
وضعیت تأهل: متأهل و دارای چهار پسر
مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه موصل
زبانها: کردی و عربی
سوابق سیاسی و تشکیلاتی:
-
عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان بوده است.
-
از سال ۲۰۲۲ عضو ائتلاف اداره دولت بوده است.
-
در سال ۲۰۲۳ عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان شده است.
-
در سال ۲۰۲۴ بهعنوان مسئول دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان در بغداد منصوب شده است.
-
از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ در دفتر دبیرکل اتحادیه میهنی کردستان فعالیت داشته است.
-
از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ مشاور رئیسجمهوری بوده است؛ در دورههای ریاستجمهوری مام جلال، دکتر فؤاد معصوم و دکتر برهم احمد صالح.
-
از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ وزیر محیطزیست عراق بوده است.
-
در حال حاضر نامزد تصدی پست ریاستجمهوری عراق است.
