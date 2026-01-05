۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۹

نزار آمیدی؛ تنها نامزد اتحادیه میهنی برای ریاست‌جمهوری عراق کیست؟

نزار آمیدی؛ تنها نامزد اتحادیه میهنی برای ریاست‌جمهوری عراق کیست؟

سرویس عراق و اقلیم کردستان- با نزدیک شدن به موعد انتخاب رئیس‌جمهوری جدید عراق، اتحادیه میهنی کردستان نزار آمیدی، عضو دفتر سیاسی و وزیر پیشین محیط‌زیست عراق، را به‌عنوان نامزد رسمی خود معرفی کرد.

به گزارش کردپرس، کاروان گزنه‌ای، سخنگوی حزب اتحادیه میهنی کردستان، روز دوشنبه ۲۰۲۶/۱/۵، در واپسین لحظات اتمام مهلت درخواست نامزدی برای ریاست جمهوری عراق، در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد: «نزار آمیدی تنها نامزد رسمی اتحادیه میهنی کردستان برای پست ریاست‌جمهوری عراق است.»

نزار آمیدی کیست؟

نام کامل: نزار محمد سعید محمد، معروف به نزار آمیدی
سال تولد: ۶ فوریه ۱۹۶۸
محل تولد: شهرستان آمیدی از توابع استان دهوک
وضعیت تأهل: متأهل و دارای چهار پسر
مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه موصل
زبان‌ها: کردی و عربی

سوابق سیاسی و تشکیلاتی:

  1. عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان بوده است.

  2. از سال ۲۰۲۲ عضو ائتلاف اداره دولت بوده است.

  3. در سال ۲۰۲۳ عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان شده است.

  4. در سال ۲۰۲۴ به‌عنوان مسئول دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان در بغداد منصوب شده است.

  5. از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ در دفتر دبیرکل اتحادیه میهنی کردستان فعالیت داشته است.

  6. از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ مشاور رئیس‌جمهوری بوده است؛ در دوره‌های ریاست‌جمهوری مام جلال، دکتر فؤاد معصوم و دکتر برهم احمد صالح.

  7. از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ وزیر محیط‌زیست عراق بوده است.

  8. در حال حاضر نامزد تصدی پست ریاست‌جمهوری عراق است.

کد مطلب 2792441

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha