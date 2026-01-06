طبیعت، تاریخ و فرهنگ؛ سه ضلع طلایی توسعه گردشگری در کردستان

به گزارش کرد پرس، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان با اشاره به جایگاه فعلی استان در حوزه گردشگری، معتقد است کردستان امروز در رده های میانی کشور قرار دارد، اما این جایگاه با ظرفیت های واقعی استان فاصله دارد.

به گفته پویا طالب نیا، کردستان توان آن را دارد که در آینده ای نزدیک در جمع پنج استان برتر گردشگری کشور قرار گیرد، مشروط بر آنکه زیرساخت ها هم زمان با توسعه برنامه های گردشگری تقویت شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در یک دهه اخیر، از تبدیل تدریجی کردستان به مقصد گردشگری برای هموطنان و بخشی از گردشگران خارجی خبر می دهد و تأکید می کند که این روند باید شتاب بیشتری بگیرد.

طالب نیا می گوید: توسعه اقامتگاه های بوم گردی، ایجاد هتل ها و تقویت خدمات گردشگری، گام های مهمی بوده اند، اما برای رسیدن به نقطه مطلوب، نیاز به زیرساخت های گسترده تر وجود دارد.

بر اساس آمارهای ارائه شده، در حال حاضر بیش از یک هزار و ۱۲۱ اثر ثبت ملی و یک اثر ثبت جهانی شامل «منظر فرهنگی اورامانات» در استان کردستان وجود دارد. همچنین حدود ۶۳ اقامتگاه بوم گردی در سطح استان فعال است که زمینه اشتغال مستقیم حدود ۱۰۰ نفر را فراهم کرده اند.

این ظرفیت ها، به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان، تنها بخشی از توان گردشگری کردستان است که هنوز به طور کامل معرفی نشده است.

طالب نیا با اشاره به روند سرمایه گذاری در این حوزه، از رشد حدود ۴۰ درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در گردشگری استان خبر می دهد و می افزاید: تسهیلات تبصره ۱۵ و ۱۸، اعتبارات سفر ریاست جمهوری و همکاری بانک های استان، می تواند به عنوان محرک اصلی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام گردشگری عمل کند.

به گفته وی، در حال حاضر حدود ۱۰۰ طرح گردشگری در استان در دست اجراست که عمده کندی آن ها ناشی از کمبود تسهیلات در سال های گذشته بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان همچنین بر ضرورت برنامه محور شدن گردشگری استان تأکید دارد و معتقد است گردشگری رویدادمحور باید به صورت نظام مند دنبال شود.

وی از تدوین تقویم منسجم رویدادهای فرهنگی و گردشگری استان خبر می دهد تا از ابتدای سال تا پایان آن، زمان بندی مشخصی برای جذب گردشگران وجود داشته باشد و ورود مسافران به استان هدفمندتر انجام شود.

در حوزه ساماندهی خدمات گردشگری نیز اقداماتی انجام شده است؛ طالب نیا از برخورد با خانه مسافرهای غیرمجاز و جلوگیری از فعالیت تورهای بدون مجوز به عنوان گامی مهم در ایجاد نظم در بازار گردشگری یاد می کند و بر لزوم حمایت هم زمان از آژانس های مجاز و فعالان رسمی این حوزه تأکید دارد.

صنایع دستی نیز به عنوان مکمل مهم گردشگری در کردستان جایگاه ویژه ای دارد؛ به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان، کردستان در رشته هایی همچون نازک کاری، جایگاهی شاخص در کشور دارد و کسب مهر اصالت برای ۳۳ اثر صنایع دستی استان در سال جاری، نشان دهنده ظرفیت بالای هنرمندان این دیار است.

وی همچنین از برنامه ریزی برای ایجاد بازارچه های دائمی صنایع دستی در ورودی شهرها و راه اندازی موزه زنده هنرهای سنتی خبر می دهد.

طالب نیا تأکید کرد که کردستان با تکیه بر تاریخ، طبیعت، فرهنگ و هنر غنی خود، آمادگی تبدیل شدن به یکی از قطب های اصلی گردشگری کشور را دارد و تحقق این هدف نیازمند تداوم حمایت های دولتی، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، تکمیل زیرساخت ها و معرفی هدفمند ظرفیت های استان در سطح ملی و بین المللی است؛ مسیری که می تواند آینده ای روشن برای گردشگری و اقتصاد استان کردستان رقم بزند.