فالح فیاض: سلاح الحشد الشعبی برای مقابله با حمله به کشور مهم است

به گزارش کردپرس، فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق امروز یکشنبه در مراسم رسمی بزرگداشت ششمین سالروز شهادت شهیدان سلیمانی و المهندس گفت که عراق پیش از 2014 با عراق پس از آن متفاوت است و تجربه دفاع، یک تجربه کاملا عراقی بود.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، وی افزود که آن رنج موجب بازسازی ارتش شجاع و وزارت کشور شد و الحشد الشعبی ما را ایجاد کرد.

رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق گفت که برخی به دنبال تنش در روابط میان الحشد و نیروهای امنیتی بودند اما روابط میان فرماندهان الحشد و فرماندهان سایر دستگاه‌های امنیتی معنوی است.

وی با اشاره به اینکه الحشد الشعبی در ایجاد همزیستی حقیقی میان ملت عراق نقش داشته، گفت که عهد می‌بندیم به خون شهدا وفادار باشیم.

فالح الفیاض تصریح کرد که جنایت ترور فرماندهان پیروزی و همراهان آنها، تروریسم دولتی است که توسط امریکا انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در این جهان، در سایه بازگشت قانون جنگل، ضعیفان طعمه می‌شوند، تاکید کرد که سلاح الحشد الشعبی برای مقابله با توانایی‌های نظامی و فناوری مورد استفاده برای هدف قرار دادن کشورها مهم است.