به گزارش کردپرس، این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که شاخوان عبدالله در دور سوم انتخابات نایب‌رئیس دوم پارلمان عراق از رقابت کنار کشید. طبق این تصمیم، او دیگر در پارلمان باقی نخواهد ماند و حزب دمکرات کردستان قصد دارد پست دیگری را به وی واگذار کند.

در چارچوب فهرست انتخاباتی حزب دمکرات کردستان در کرکوک، شاهو نجم کرکوکی که دومین رأی حزب در این حوزه را کسب کرده بود اما پیش‌تر وارد پارلمان نشده بود، اکنون جایگزین شاخوان عبدالله خواهد شد.

از سوی دیگر، با انتخاب فرهاد اتروشی به‌عنوان نایب‌رئیس پارلمان عراق، پست ریاست فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان خالی شده است.

بر همین اساس، قرار است به زودی فراکسیون حزب دمکرات با مسعود بارزانی دیدار کند تا رئیس جدید فراکسیون تعیین شود؛ پستی که گفته می‌شود رقابت برای آن میان اشواق جاف و ریبوار هادی خواهد بود.