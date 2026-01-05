تداوم اختلافات میان دولت سوریه و نیروهای کرد

به گزارش کردپرس، بر اساس آسوشیتدپرس و خبرگزاری فرانسه، روز یک شنبه 4 ژانویه 2026، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، و مقامهای دولت مرکزی در دمشق با هم دیدار کردند که در چارچوب روند اجرای توافقی بود که ماه مارس میان دو طرف امضا شده است. طبق این توافق، قرار بود نیروهای نظامی و نهادهای مدنی اداره خودگردان کردها تا پایان سال ۲۰۲۵ در ساختار دولت مرکزی سوریه ادغام شوند.
رسانههای دولتی سوریه به نقل از یک منبع رسمی اعلام کردند که این نشست پیشرفتی در تسریع اجرای توافق در میدان نداشته و طرفین توافق کردهاند گفتوگوها در زمان دیگری ادامه یابد. دولت سوریه تاکنون بیانیه رسمی مستقلی درباره این دیدار منتشر نکرده است.
در مقابل، نیروهای دموکراتیک سوریه در بیانیهای اعلام کردند هیأتی از رهبری این نیروها به ریاست مظلوم عبدی با مقامهای دولتی در دمشق دیدار کرده و این مذاکرات به موضوع «فرآیند ادغام نظامی» اختصاص داشته است. SDF بعداً اعلام کرد گفتوگوها پایان یافته و جزئیات آن در زمان مناسب منتشر خواهد شد.
نیروهای دموکراتیک سوریه که دهها هزار نیروی مسلح در اختیار داشته و کنترل بخشهای وسیعی از شمال و شمالشرق سوریه، از جمله مناطق نفتخیز، را در دست دارند، اصلیترین نیرویی هستند که قرار است در ساختار نظامی دولت سوریه ادغام شوند. این نیروها با حمایت ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا، نقش محوری در شکست سرزمینی گروه داعش در سوریه در سال ۲۰۱۹ ایفا کردند.
با این حال، اجرای توافق ادغام با اختلافنظرهای جدی روبهرو شده است. یکی از اصلیترین نقاط اختلاف، چگونگی ادغام نیروهای SDF است؛ اینکه آیا این نیروها بهصورت یک واحد منسجم در ارتش سوریه باقی بمانند یا منحل شده و اعضای آنها بهصورت فردی جذب شوند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که دمشق در ماه دسامبر پیشنهادی را مطرح کرده که بر اساس آن، نیروهای کرد به سه لشکر و چند تیپ، از جمله یک یگان ویژه زنان، تقسیم شوند. طبق این پیشنهاد، این یگانها در مناطق تحت کنترل کردها و تحت فرماندهی نیروهای SDF مستقر خواهند شد. وزیر خارجه سوریه اعلام کرده بود که دولت در حال بررسی پاسخ کردها به این پیشنهاد است.
این مذاکرات در حالی انجام میشود که از زمان کنار رفتن بشار اسد از قدرت در حدود یک سال گذشته، روند ادغام نیروهای کرد در ساختار دولت مرکزی با پیچیدگیهای سیاسی و امنیتی همراه بوده و دو طرف بارها یکدیگر را به مانعتراشی در اجرای توافق متهم کردهاند. مظلوم عبدی در ماههای اخیر بارها بر لزوم تمرکززدایی در ساختار حکمرانی سوریه تأکید کرده است؛ موضعی که از سوی مقامهای جدید دمشق رد شده است.
برخی منابع خبری در شبکه اجتماعی ایکس ادعا کردند که یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا در گفتگو میان کردها و دمشق در روز یک شنبه حضور داشته است.
تنشها میان نیروهای کرد و دولت سوریه گهگاه به درگیریهای میدانی انجامیده است. آخرین مورد، درگیریهایی بود که ماه گذشته در شهر حلب گزارش شد. همچنین در اواخر دسامبر، در جریان سفر وزیر خارجه ترکیه به سوریه، درگیریهایی میان نیروهای امنیتی و نیروهای SDF در حلب رخ داد.
توافق ماه مارس همچنین پیشبینی میکند که کنترل گذرگاههای مرزی با عراق و ترکیه، فرودگاهها، میادین نفتی شمالشرق سوریه و زندانهای محل نگهداری حدود ۹ هزار مظنون وابسته به گروه داعش به دولت مرکزی واگذار شود.
در این میان، ترکیه که نفوذ قابل توجهی در تحولات سوریه دارد، با ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه بهعنوان یک واحد مستقل در ارتش سوریه مخالف است. آنکارا SDF را بهدلیل ارتباط آن با حزب کارگران کردستان (PKK) یک سازمان «تروریستی» میداند، هرچند روندی برای گفتوگو و صلح با پکک در جریان است. وزیر خارجه ترکیه ماه گذشته هشدار داده بود که صبر آنکارا در قبال نقش SDF در سوریه «نامحدود» نیست.
این دیدارها ساعاتی پس از آن انجام شد که به گفته رسانههای دولتی سوریه، سه راکت به یک محله غربی دمشق اصابت کرد و به یک مسجد و مرکز مخابراتی خساراتی وارد شد، بدون آنکه تلفات جانی گزارش شود. منبع یا عامل این حمله اعلام نشده است.
