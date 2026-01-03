به گزارش کردپرس، بر اساس این گزارش، اگرچه برخی رسانهها فهرستهای غیررسمی از نامزدهای احتمالی منتشر کردهاند، اما تا این لحظه توافق نهایی بر سر یک نامزد مشخص حاصل نشده است.
الشرق الاوسط همچنین اعلام کرده است که عبداللطیف رشید، رئیسجمهور فعلی عراق، بار دیگر خود را نامزد این پست کرده؛ اقدامی که واکنشها و تحرکات فشردهای را در میان رهبران کُرد بهدنبال داشته است.
در همین راستا، حزب دمکرات کردستان در چارچوب تلاشهای خود برای بازتنظیم توازن سنتی قدرت در داخل ساختار سیاسی کُردها، در پی معرفی یک «نامزد توافقی» است؛ نامزدی که میتواند از میان چهرههای اتحادیه میهنی یا نزدیک به آن باشد.
این روزنامه پیشتر نیز گزارش داده بود که اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان قرار است بهصورت جداگانه در سلیمانیه و اربیل نشستهایی را درباره پرونده پست ریاستجمهوری عراق برگزار کنند.
