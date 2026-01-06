کیفیت هوای ارومیه و ماکو ناسالم شد

به گزارش کردپرس، سعید موسوی در گفت و گویی خبری افزود: براساس داده‌های هواشناسی، شاخص کیفیت هوا در ارومیه ۱۷۱ و در ماکو ۱۵۴ است که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای همه افراد است. همچنین هوای پلدشت با شاخص ۱۴۵ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

او اضافه کرد: دلیل اصلی کاهش کیفیت هوا، افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ و ۱۰ میکرون است که به دلیل پایداری جوی و سکون نسبی هوا ایجاد شده است.

معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی از شهروندان خواست با توجه به تداوم این شرایط، به ویژه بیماران قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و فعالیت‌های بدنی سنگین را به حداقل برسانند.

موسوی بر کاهش استفاده از خودروهای شخصی و بهره‌گیری از حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و افزود: شهروندان در هنگام سوخت‌گیری در جایگاه‌ها باید از سرریز شدن بنزین و سایر سوخت‌ها جلوگیری کنند.

او از تشدید نظارت بر واحدهای صنعتی آلاینده خبر داد و گفت: فعالیت واحدهایی که منجر به آلودگی هوا می‌شوند، محدود شده و برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی با همکاری پلیس راهور تشدید می‌شود.

معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی تاکید کرد: در صورت تداوم شرایط ناسالم، هشدارهای بعدی از طریق ستاد مدیریت بحران استان و کمیته اضطرار و آلودگی هوا صادر و تصمیمات لازم اتخاذ و اعلام می‌شود.