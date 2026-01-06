جلسه فرمانده انتظامی استان ایلام با معتمدین ملکشاهی

به گزارش خبرگزاری کردپرس، فرمانده انتظامی استان ایلام ضمن تسلیت مجدد به مردم شریف استان ایلام، بهویژه شهرستان ملکشاهی و خانوادههای داغدار، اظهار داشت: مردم ملکشاهی همواره از اقوام اصیل، شجاع، انقلابی و وطندوست بوده و در مقاطع مختلف، بهویژه دوران دفاع مقدس، وفاداری خود را به نظام و انقلاب اسلامی بهروشنی ثابت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه اعتراض و مطالبهگری در چارچوب قانون، حق مردم است، افزود: هرگونه حادثه ناگوار، از جمله تیراندازی اخیر که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از جوانان این شهرستان شده است، از طریق مجاری قانونی و با همکاری کامل قوه قضائیه و دادسرای نظامی بهصورت دقیق و شفاف رسیدگی خواهد شد و با خاطیان برابر قانون برخورد میشود.
سردار سلمانی با تأکید بر نقش مؤثر معتمدان و ریشسفیدان در کاهش تنشها گفت: انتظار داریم با پادرمیانی بزرگان و معتمدان محلی، اختلافات و مشکلات پیش رو کاهش یافته و آرامش و امنیت پایدار در شهرستان تقویت شود.
فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: مردم ریشهدار و آگاه ملکشاهی فریب فراخوانها و هدایت افراد و جریانهای فاسد خارج از کشور را نخواهند خورد و اجازه نخواهند داد دشمنان از احساسات جوانان سوءاستفاده کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پلیس خود را خادم و مدافع مردم میداند و با همکاری مردم، معتمدان و دستگاه قضایی، اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان خدشهدار شود و نتایج بررسیها و اقدامات قانونی متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
