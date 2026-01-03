به گزارش کردپرس، پیش‌ازظهر روز شنبه ۳ ژانویه ۲۰۲۵، نشست دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی و با حضور هر دو معاون وی، نچیروان بارزانی و مسرور بارزانی برگزار شد.

دکتر دانر عبدالغفار، عضو فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق، در گفت‌وگو با کردستان۲۴ اعلام کرد که در این نشست چند موضوع مورد بحث قرار گرفت که مهم‌ترین آن، پرونده نامزد ریاست‌جمهوری عراق بوده است.

او درباره نامزد احتمالی حزب دمکرات گفت: «تا این لحظه هیچ نامزدی از سوی حزب دمکرات برای پست ریاست‌جمهوری تعیین نشده است. نامزد پارتی کسی خواهد بود که اجماع و توافق مردم کُرد و جریان‌های سیاسی کُردستانی بر سر او وجود داشته باشد.»

به گفته دکتر دانر، قرار است در یکی دو روز آینده هیأتی مذاکره‌کننده از سوی حزب دمکرات با دیگر جریان‌های سیاسی اقلیم کردستان وارد گفت‌وگو شود تا کُردها با یک نامزد مشترک برای این پست وارد بغداد شوند.

این نشست در شرایطی حساس برگزار شده است؛ پس از برگزاری انتخابات ششمین دوره پارلمان عراق در پایان سال ۲۰۲۵ و انتخاب هیأت‌رئیسه جدید پارلمان در روزهای ۲۹ و ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، روند سیاسی عراق اکنون در انتظار گام‌های بعدی قانون اساسی قرار دارد.

بر اساس ماده ۷۲ قانون اساسی عراق، پارلمان حداکثر ۳۰ روز فرصت دارد رئیس‌جمهور جدید را انتخاب کند. پس از آن، رئیس‌جمهور منتخب، نامزد فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان را مأمور تشکیل کابینه جدید دولت فدرال خواهد کرد.

در همین حال، چارچوب هماهنگی به‌عنوان بزرگ‌ترین جریان شیعی، گفت‌وگوهای خود را برای تعیین نامزد پست نخست‌وزیری تشدید کرده است.

هم‌زمان، پارلمان عراق ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری را آغاز کرده؛ پستی که طبق عرف سیاسی، سهم کُردها محسوب می‌شود.

تصمیم نهایی حزب دمکرات کردستان درباره معرفی نامزد یا دستیابی به توافق با دیگر جریان‌ها، تأثیر مستقیمی بر معادلات سیاسی آینده عراق و حفظ حقوق قانون اساسی اقلیم کردستان خواهد داشت.