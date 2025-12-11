۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۷

حزب دمکرات کردستان مدعی پیوستن کادرهای اتحادیه میهنی به این حزب شد

حزب دمکرات کردستان مدعی پیوستن کادرهای اتحادیه میهنی به این حزب شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- در یک نشست خبری، آری نانَکَلی از استقبال حزب دمکرات از ده‌ها کادر اتحادیه میهنی خبر داد و تأکید کرد که این افراد پس از رویدادهای اخیر خبات، فعالیت سیاسی خود را در چارچوب حزب دمکرات کردستان ادامه خواهند داد.

به گزارش کردپرس، آری نانَکَلی، مسئول شاخه ۱۶ حزب دمکرات کردستان، در یک نشست خبری اعلام کرد که صدها تن از کادرهای اتحادیه میهنی کردستان در شهرستان خبات و مناطق پیرامون آن، با پیوستن به صفوف حزب دمکرات، فعالیت سیاسی خود را در چارچوب این حزب ادامه می‌دهند.

نانکَلی گفت: «از صدها کادر اتحادیه میهنی که از خبات و مناطق اطراف به ما مراجعه کرده‌اند، استقبال کردیم. به‌ویژه پس از رویدادهای اخیر شهرستان خبات، برای آنها روشن شد که بسیاری از آن اقدامات غیرقانونی بوده و به همین دلیل به صفوف حزب دمکرات کردستان آمده‌اند.»

وی افزود که این کادرها در داخل اتحادیه میهنی «قربانی» داده‌اند اما اکنون می‌خواهند فعالیت سیاسی خود را در چارچوب حزب دمکرات ادامه دهند.

در این نشست، سیداد بارزانی عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات نیز سخنرانی کرد و گفت: «شما تصمیم درستی گرفتید که فعالیت سیاسی‌تان را به صفوف حزب دمکرات کردستان منتقل کردید.»

