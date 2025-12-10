ریزش بهمن دوباره در «کوران» ارومیه قربانی گرفت

به گزارش کردپرس، صبح امروز ١٨ آذر ماه منابع خبری از مفقود شدن دو نفر در ارتفاعات مرزی روستای کوران، بخش صومای‌ برادوست ارومیه، در حین عبور از مسیرهای برفی خبر داده و احتمال داده شد این افراد گرفتار ریزش بهمن شده‌ باشند.

این دو تن، با هویت جاندار و معصوم احمدی پسرعمو و از اهالی روستای کوران صومای‌ برادوست بودند که یکی با همت نیروهای مردمی یکی از آن‌ ها با وضعیت جسمی وخیم در نقطە صفر مرزی پیدا و به مراکز درمانی انتقال داده شد متاسفانه این فرد به دلیل وخامت اوضاع پس از دقایقی جان خود را از دست داد.

با تلاش نیروهای مردمی، جست‌وجو برای یافتن فرد دوم نیز انجام گرفت که متاسفانه او هم بر اثر جراحات فراوان در زیر بهمن جان باخته بود.

با جان باختن این دو نفر، شمار کولبران در سالیان اخیر جان‌باخته‌ی روستای کوچک "کوران"، به بیش از ٩ نفر رسیده است

سال ١٣٩٩ نیز ریزش بهمن جان ٥ جوان کولبر اهل ارومیه گرفت، اما چیزی از محرومیت کوران و کورانی ها، روستای کوچک و محروم زادگاهشان کم نشد. "کوران" باز هم "کوران" محروم "صومای برادوست" ارومیه ماند و مسئولان در قبال محرومیت همیشگی این منطقه سکوت اختیار کرده اند.