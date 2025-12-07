به گزارش کردپرس، امید خوشناو، استاندار اربیل، اعلام کرد که برخی نیروهای سیاسی تلاش کرده‌اند حادثه روستای لاجان را مصادره کنند، اما در نهایت یک «فرد متهم» بازداشت شده که عضو کمیته اتحادیه میهنی کردستان است و ضروری است اتحادیه میهنی موضع رسمی خود را درباره این موضوع اعلام کند.

به گفته او، در رویدادهای لاجان دو نفر جان باخته‌اند و شش نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

استاندار اربیل همچنین گفت همه افراد می‌توانند با انجام پیگیری‌ها بررسی کنند که آن زمین چگونه خریداری شده است. وی اشاره کرد که ۷۰ نفر از ساکنان روستای لاجان در پالایشگاه لاناز به کار گرفته شده‌اند و درخواست شده این تعداد افزایش یابد، اما «پالایشگاه لاناز به مردم گفته‌اند سهمی که متعلق به شما بوده افزایش یافته و بیش از این امکان جذب وجود ندارد.»

به گفته امید خوشناو، برای ۶۷ نفر از اهالی این روستا نیز فرصت شغلی فراهم شده و خواسته شده این عدد افزایش یابد، اما تضمینی برای اجرای این درخواست داده نشده است.

استاندار اربیل درباره بازداشت نچیروان هرکی، مسئول کمیته خبات اتحادیه میهنی کردستان، تأکید کرد که این موضوع ارتباطی به مسائل حزبی ندارد و «به مسئولان اتحادیه میهنی اطمینان می‌دهیم که این پرونده مسیر قانونی خود را طی می‌کند و هر طرفی بخواهد می‌تواند روند تحقیقات را مشاهده کند.»

او افزود این فرد بر اساس حکم دادگاه بازداشت شده و هر زمان دادگاه تصمیم بگیرد، آزاد خواهد شد.

امید خوشناو همچنین به سلاح‌های به‌کاررفته در جریان اعتراضات اشاره کرد و گفت ۱۶ قبضه کلاشینکف و یک آرپی‌جی ضبط و توقیف شده است.