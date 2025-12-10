به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد کمیته‌ای در استان سلیمانیه برای پیگیری و بررسی رویداد سیلاب چمچمال تشکیل شده و از همه نهادهای ذی‌ربط خواسته است «در سریع‌ترین زمان به یاری مردم بشتابند».

او درباره جبران خسارت‌های واردشده به آسیب‌دیدگان گفت صندوقی حمایتی به‌منظور جبران خسارت‌های شهروندان آسیب‌دیده چمچمال ایجاد خواهد شد.

معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان افزود: در اولویت نخست، رسیدگی فوری به وضعیت شهروندان، تأمین محل اسکان برای خانواده‌هایی که خانه‌هایشان تخریب شده، تأمین آب آشامیدنی و بازگرداندن خدمات عمومی قرار دارد.

قباد طالبانی در خصوص علت وقوع این سیلاب نیز اظهار داشت که عامل اصلی، شدت بی‌سابقه بارندگی بوده و میزان بارش «در مدت یک ساعت به ۱۲۷ میلی‌متر» رسیده است.