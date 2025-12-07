ارتش عراق مانع برداشت محصول کشاورزان کُرد در پردی شد

به گزارش کردپرس، یگان‌هایی از ارتش عراق با تجهیزات و نیروی نظامی وارد زمین‌های کشاورزان کُردِ روستای «گورزه‌یی» از توابع ناحیه پردی شدند و اجازه ندادند کشاورزان برداشت محصول را آغاز یا ادامه دهند.

این مناقشه حدود ۳۵۰ هکتار زمین کشاورزی را دربرمی‌گیرد که به شکایت یک فرد عرب و با استناد به حکم دادگاه، نیروهای ارتش وارد روستا شده و مانع برداشت محصول شده‌اند.

در مقابل، کشاورزان کُرد تأکید می‌کنند که مالکان واقعی این زمین‌ها هستند و اسناد رسمی مربوط به سال ۱۹۷۶ را در اختیار دارند که مالکیت پدران و نیاکان‌شان را اثبات می‌کند. آنان می‌گویند فردی که این پرونده را به‌راه انداخته، یک عرب است که در چارچوب روند «تعریب» به این منطقه آورده شده است.

کشاورزان همچنین گفته‌اند: «در ابتدا ارتش اجازه داد برداشت را انجام دهیم، اما زمانی که شخصاً وارد زمین‌ها شدیم و کار درو را آغاز کردیم، آمدند و مانع ادامه کار شدند.»

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پارلمان عراق قانونی را برای لغو تصمیمات شورای رهبری حزب بعث تصویب کرده؛ تصمیماتی که بخشی از راه‌حل پرونده زمین‌های کشاورزان کُرد در کرکوک و مناطق مورد مناقشه به‌شمار می‌رفت.