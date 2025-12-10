۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۸

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی:

آمریکا ۱۸ سرویس اطلاعاتی برای تمرکز روی ایران راه اندازی کرد

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به راه اندازی ۱۸ سرویس اطلاعاتی توسط آمریکا برای تمرکز روی ایران اسلامی گفت: آنها از هر فرصتی برای نفوذ استفاده می‌کنند، اما نفوذ در ایران تلاشی بی‌ثمر است.

به گزارش کردپرس، امیر دریادار شهرام ایرانی روز چهارشنبه در همایش «ایران قوی» در ارومیه، افزود: دشمنان همواره به دنبال ضربه زدن به اتحاد ملی و فاصله انداختن میان مردم هستند، ولی به برکت انقلاب اسلامی و انسجام بی‌نظیر مردمی، پرچم اسلام و ایران همچنان با افتخار برافراشته است.

او درباره جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز اظهار کرد: افتخار ما این بود که با توکل و توسل با همه دنیا جنگیدیم و آنها نتوانستند هیچ غلطی بکنند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اتحاد همه مردم در جنگ‌ اخیر، ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه چهار شهید نیروی دریایی تقدیم دفاع از حریم‌مقدس ایران اسلامی شد که دو نفر از آنان اهل سنت بودند.

او با بیان اینکه تنوع در قومیت، مذهب و دین دستاویز دشمنان ایران اسلامی برای مقابله با قدرت ایران اسلامی است، گفت: در قرآن کریم نیز بر موضوع وحدت به عنوان عامل قدرت تاکید زیادی شده است.

دریادار ایرانی با یادآوری اینکه محبت بین قلب‌ها باید ایجاد و جاری باشد، ادامه داد: هرکس که ایران بزرگ اسلامی برایش مهم است، برای تحقق وحدت در جامعه گام برمی‌دارد که در نهایت پیروز خواهد بود.

او  با اشاره به پیشینه همزیستی اقوام و مذاهب گوناگون در آذربایجان‌غربی، خاطرنشان کرد: این استان قرن‌ها نماد همزیستی مسالمت‌آمیز بوده و باید همچنان در برابر توطئه‌های دشمن، این انسجام حفظ شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با یادآوری اینکه دشمن ابتدا اسلام و سپس تمامیت ایران را هدف گرفته، ادامه داد: همان راهبردهای سه گانه ای که آندلس را به شکست کشاند، راهبرد امروز دشمنان است که باید در مقابل این حربه دشمنان نیز بایستیم.

او تأثیرگذاری بر نوجوانان و جوانان، ورود کالا به بهانه تجارت آزاد و ایجاد زمینه برای اشرافی‌گری مردم را سه راهبرد دشمن در آندلس عنوان و اظهار کرد: راه مقابله با این روند تکیه بر داشته‌های ملی و هوشیاری در برابر توطئه‌ها است.

دریادار ایرانی در ادامه خاطرنشان کرد: من و همه کارکنان نیروی دریایی با افتخار تمام آموزش‌های خود را در ایران فرا گرفته‌ایم و امروز با همین توان داخلی در نقاط حساس اقیانوس‌ها حضور داریم. در کنار نیروی دریایی، علما، دانشمندان، صنعتگران و مبتکران نیز بازوان مؤثر قدرت دریایی کشورند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به اسکورت بیش از ۱۰۰ شناور ایرانی در آب‌های بین‌المللی توسط نیروی دریایی، یادآور شد: پیشینه دریانوردی ایران به ۶ هزار سال پیش بازمی‌گردد.

او یکی از مهمترین نمادهای اقتدار ایران اسلامی را هدایت داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع توسط بسیاری از نظامیان کشورهای مختلف نیز مورد اذعان است.

به گزارش کردپرس از ایرنا، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شب گذشته با استقبال رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی وارد ارومیه شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در همایش ایران قوی در آذربایجان‌غربی حضور یافته است.

