هزاران کتاب، روزنامه و مجله کتابخانه چمچمال بر اثر سیلاب از بین رفت

به گزارش کردپرس، مدیر کتابخانهٔ عمومی چمچمال اعلام کرد که بخش بزرگی از کتاب‌هایی که از بین رفته‌اند، دارای ارزش تاریخی بوده و در بازار نیز قابل تهیه نیستند.

هیرش عبدالرحمان، مدیر کتابخانهٔ عمومی چمچمال، به وب‌سایت کردستان۲۴ گفت: به‌دلیل بارش باران و وقوع سیلاب، یکی از مکان‌هایی که خسارت زیادی به آن وارد شده، کتابخانهٔ عمومی شهر است. این برای سومین بار است که به‌دلیل سیلاب، کتابخانه دچار خسارت می‌شود، اما تاکنون هیچ‌گاه آسیب‌ها به این شدت نبوده است.

مدیر کتابخانهٔ چمچمال افزود: خسارات به هیچ‌وجه قابل جبران نیست، زیرا تعداد زیادی از کتاب‌ها از بین رفته و بسیاری از کتاب‌هایی که نابود شده‌اند، در بازار یافت نمی‌شوند.

وی همچنین اشاره کرد که بیش از چهار هزار عنوان کتاب از بین رفته و علاوه بر آن بیش از هفت هزار نسخه مجله و روزنامه نیز نابود شده است. در کنار این، تمامی پرونده‌ها و اسناد موجود در کتابخانه نیز آسیب جدی دیده‌اند.

به گفتهٔ او، کمیته‌ای ویژه برای بررسی و برآورد کامل خسارات وارده به کتابخانهٔ عمومی تشکیل شده است.

کتابخانهٔ عمومی چمچمال در سال ۱۹۷۶ تأسیس شده و دارای هزاران کتاب و آثار ارزشمند تاریخی بوده است.