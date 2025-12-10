سردشت پر بارش ترین شهر ایران شد

به گزارش کردپرس، از ایرنا؛ سیدمصطفی رحیمی افزود: از ابتدای هفته جاری با نفوذ سامانه بارشی به کشور، بارشهای قابل توجهی در نقاط مختلف ثبت شد که بیشترین آن مربوط به سردشت بود.
او ادامه داد: پس از این شهر نیز مریوان با ۱۸۸ میلیمتر، آبادانان با ۱۵۵ میلیمتر و پاوه با ۱۴۴ میلیمتر در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
سرپرست اداره هواشناسی سردشت با تشریح میزان بارش در شهرستانهای آذربایجانغربی، گفت: پیرانشهر با ۱۲۰ میلیمتر بیشترین بارش استان را پس از سردشت داشت.» بهگفته رحیمی، شاهیندژ ۹۳ میلیمتر، بوکان ۹۱ میلیمتر و اشنویه ۸۷ میلیمتر بارندگی ثبت کردهاند.
او اضافه کرد: در تکاب ۷۲ میلیمتر، مهاباد ۶۵ میلیمتر و میاندوآب ۶۴ میلیمتر بارش گزارش شده است. همچنین در نقده ۴۹ میلیمتر، ارومیه ۴۶ میلیمتر، سلماس ۲۳ میلیمتر، چالدران ۲۰ میلیمتر و پلدشت ۱۶ میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است.
رحیمی ادامه داد: تنها در شبانهروز گذشته، بیشترین بارش استان دوباره در سردشت با ۱۰۵ میلیمتر ثبت شد و پس از آن شاهیندژ با ۷۱ میلیمتر، بوکان با ۶۵ میلیمتر، تکاب با ۵۲ میلیمتر و پیرانشهر با ۴۱ میلیمتر قرار دارند.
به گفته وی، ارتفاع برف نیز در مناطق دشت به ۱۰ سانتیمتر و در نواحی کوهستانی به ۲۵ سانتیمتر رسیده است.
سرپرست اداره هواشناسی سردشت با اشاره به اینکه این سامانه از امروز منطقه را ترک میکند، افزود: برای فردا در برخی مناطق جنوبی استان بارشهای پراکنده برف و باران پیشبینی میشود و با خروج کامل سامانه، دمای هوا بین یک تا سه درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
