گذر آبان ماه خشک از کردستان/ادامه روند صعودی مساحت خشکسالی  

به گزارش خبرنگار کردپرس، ادامه روند خشکسالی در کردستان بعد از مهر ماه به آبان ماه هم رسید به طوری که مطابق گزارش مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور میزان مساحت خشکسالی در دوره های یک و ده ساله تا پایان آبان ماه هم روند افزایشی داشته و تقریباً تمام شهرستان های استان را درگیر کرده و آن ها را در موقعیت بحرانی قرار داده است.

در این گزارش درصد مساحت تحت تأثیر خشکسالی در دوره یک ساله تا پایان آبان ماه در کردستان ۱۰۰ درصد بوده که همه شهرستان ها با ۱۰۰ درصد مساحت خشکسالی روبرو شده اند.

در این بین شهرستان های کامیاران با ۱۰۰ درصد، سقز ۹۷ درصد، سنندج ۹۴ درصد، بانه ۹۱ درصد، بیجار ۸۰ درصد، قروه ۷۸ درصد، سروآباد ۷۶ درصد و مریوان با ۵۸ درصد بیشترین میزان مساحت خشکسالی بسیار شدید را داشته و شهرستان های دهگلان و مریوان در وضعیت خشکسالی شدید قرار گرفته اند.

اما در دوره ده ساله تا پایان آبان ماه میزان درصد مساحت تحت تأثیر خشکسالی کردستان ۸۹ درصد بوده که از این میزان شهرستان های کامیاران با ۱۰۰ درصد، بانه ۹۹ درصد، سروآباد ۹۷ درصد، مریوان ۹۶ درصد، سنندج ۹۲ درصد، سقز ۹۰ درصد، دهگلان ۸۶ درصد، دیواندره ۸۵ درصد و بیجار و قروه با ۸۴ درصد بیشترین مساحت خشکسالی را از آن خود کرده اند.

این آمار نشان می دهد که در همین دوره ده ساله خشکسالی بسیار شدید برای شهرستان های کامیاران با ۸۳ درصد، سروآباد ۷۷ درصد، بانه ۶۲ درصد و مریوان با ۵۸ درصد ثبت شده و دهگلان و سنندج هم در بخش خشکسالی شدید قرار گرفته اند.

در ادامه نقشه های شاخص پهنه بندی خشکسالی در دوره های ۱، ۲، ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۲۴، ۳۶ و ۱۲۰ ماهه تا پایان آبان ماه سال جاری نشان از پراکندگی خشکسالی در سطح استان در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت دارد.

مطابق این نقشه ها در دوره یک ماهه تمامی شهرستان ها در وضعیت خشکسالی شدید و متوسط قرار گرفته اند به طوری که بخش هایی از قروه، دهگلان، سنندج، بیجار و سقز دارای خشکسالی شدید بوده و مابقی خشکسالی متوسط را نشان می دهند.

در دوره دو ماهه وضعیت تغییر کرده و آنچه نقشه پهنه بندی نشان می دهد این است که برای خشکسالی بسیار شدید بخش هایی از قروه، بیجار و سنندج درگیر شده و خشکسالی شدید هم شامل دهگلان، بخش هایی از قروه، بیجار، سنندج، دیواندره و کامیاران می شود.

شاخص پهنه بندی در دوره سه ماهه با تغییر بیشتری همراه شده؛ در این دوره شهرستان قروه بیشترین پهنه بندی خشکسالی بسیار شدید را در کنار بخش هایی از دهگلان، کامیاران، بیجار، سنندج و سقز داشته و برای خشکسالی شدید هم بخش هایی از کامیاران، سنندج، دهگلان، بیجار، دیواندره و سقز را می توان دید.

در ادامه شاخص پهنه بندی خشکسالی در دوره ۶ ماهه گستردگی فراوانی را نشان می دهد به طوری که در این دوره شهرستان های قروه، دهگلان، بیجار، کامیاران و سنندج در کنار بخش هایی از شهرستان های دیواندره، سقز، بانه و سروآباد در وضعیت خشکسالی بسیار شدید و بخش هایی از مریوان، بانه، سقز، دیواندره و سروآباد هم در وضعیت خشکسالی شدید قرار گرفته اند.

در دوره ۹ ماهه اما وضعیت وخیم تر می شود. در این دوره شهرستان های قروه، بیجار، کامیاران، سنندج، سقز و بانه به همراه بخش هایی از مریوان، سروآباد، دهگلان و دیواندره با خشکسالی بسیار شدید همراه و بخش هایی از مریوان، سروآباد، دهگلان و دیواندره درگیر خشکسالی شدید شده اند.

دوره ۱۲ ماهه هم وضعیت شبیه دوره ۹ ماهه است. یعنی در این دوره همچنان شهرستان های قروه، بیجار، سقز، بانه، سنندج، کامیاران، سروآباد و بخش هایی از مریوان، دیواندره و دهگلان دارای خشکسالی بسیار شدید و بخش هایی از دهگلان و مریوان و دیواندره هم خشکسالی شدید را دارا بوده اند.

وضعیت پهنه بندی خشکسالی در دوره ۲۴ ماه اما بهتر می شود به طوری که در این دوره بخش هایی از قروه، بیجار، سقز، بانه، سنندج و کامیاران به خشکسالی بسیار شدید برخورد کرده و بخش هایی از قروه، دهگلان، سنندج، کامیاران، بیجار، سقز و بانه در خشکسالی شدید گرفتار شده اند.

همین روند کاهش خشکسالی در دوره ۳۶ ماهه هم ادامه دارد. در این دوره برای خشکسالی بسیار شدید بخش هایی از قروه، بیجار، سقز، بانه، سنندج و کامیاران دیده می شود و بخش های دیگر همین شهرستان ها خشکسالی شدید را از آن ِ خود کرده اند.

این وضعیت در دوره ۱۲۰ ماهه با تغییر همراه شده و آن طور که نقشه های پهنه بندی نشان می دهند این است که شهرستان های کامیاران، سنندج، سروآباد، مریوان، سقز و بانه در کنار بخش هایی از قروه، بیجار، دهگلان و دیواندره درگیر خشکسالی بسیار شدید شده و بخش هایی از قروه، بیجار، دهگلان و دیواندره هم خشکسالی شدید را داشته اند.

با این وصف براساس گزاری مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران هواشناسی آبان ماه سال جاری برای استان کردستان بدون بارندگی با افزایش میزان مساحت خشکسالی در بیشتر شهرستان های استان همراه بوده است. /