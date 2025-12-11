سیلاب در کرکوک؛ دو نفر جان خود را از دست دادند

به گزارش کردپرس، بهدنبال جاری شدن سیلاب در محلههای «شوراو» و «رحیمآوا» در شهر کرکوک و وقوع اتصالی برق در یکی از منازل، دو نفر جان خود را از دست دادهاند. تیمهای دفاع شهری و شهرداری نیز برای تخلیهٔ آب و کمکرسانی به خانوادههایی که آب وارد منازلشان شده در تلاش هستند.
یک منبع آگاه اعلام کرد که امشب در محلهٔ شوراو، آب وارد چند خانهٔ شهروندان شده و در یک منزل بر اثر اتصالی برق آتشسوزی رخ داده است که در نتیجهٔ آن یک زن جان باخته است. تیمهای دفاع شهری و شهرداری همچنان در حال فعالیت برای تخلیهٔ آب از خانههایی هستند که سیلاب وارد آنها شده است.
همزمان، یک شاهد در محلهٔ «رحیمآوا» گفت که پس از جاری شدن سیلاب در بازار این منطقه، یکی از کارمندان شهرداری هنگام تلاش برای جلوگیری از ورود آب به مغازهها و محل کسب، دچار برقگرفتگی شد و پیش از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
در حال حاضر نیروهای دفاع شهری، شهرداری و دستگاههای امنیتی در محلههای «رحیمآوا»، «سرچنار» و «شوراو» حضور دارند و با هدف تخلیهٔ آب، کمک به شهروندان و کاهش خسارات ناشی از سیلاب، مشغول عملیات میباشند.
نظر شما