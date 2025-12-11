حمایت آمریکا از ادغام نیروهای کرد در ارتش سوریه

به گزارش کردپرس، ژنرال برد کوپر، فرمانده سنتکام، در یک نشست مجازی در موسسه خاورمیانه اعلام کرد که ارتش آمریکا «چندین بار» با نهادهای امنیتی سوریه برای خنثی‌سازی تهدیدهای مشخص داعش همکاری کرده است. او گفت که واشنگتن می‌کوشد «زمینه همکاری بیشتر» با دولت سوریه را فراهم کند.

کوپر همچنین به‌طور ویژه به روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) – که با حمایت آمریکا بخش‌های وسیعی از شمال‌شرق سوریه را کنترل می‌کنند – در نهادهای دولتی و نظامی سوریه اشاره کرد. به گفته او، با وجود توافق ماه مارس برای پیوستن تدریجی نیروهای SDF به ساختار رسمی ارتش و نهادهای امنیتی سوریه، در هفته‌های گذشته تنش‌هایی محدود بین دو طرف رخ داده است.

کوپر افزود: «ادغام موفق SDF در نیروهای دولتی سوریه، به ایجاد محیطی باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کمک خواهد کرد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که سوریه از ماه گذشته به ائتلاف جهانی ضد داعش پیوسته است و دولت جدید در دمشق – پس از سقوط دولت بشار اسد – در تلاش برای بازسازی روابط خارجی خود، از جمله با واشنگتن، است.

کوپر همچنین اعلام کرد که آمریکا اخیراً با همکاری وزارت کشور سوریه ۱۵ محل تسلیحات داعش را در جنوب کشور شناسایی و منهدم کرده است؛ عملیاتی که به گفته او منجر به از بین رفتن بیش از ۱۳۰ خمپاره و راکت، سلاح‌های سبک، مین‌های ضدتانک، مواد منفجره دست‌ساز و مقادیر مواد مخدر شده است.