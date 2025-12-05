محکومیت گسترده تخریب قبور مسیحیان در کویسنجق؛ دستور فوری برای تحقیقات و بازسازی

به گزارش کردپرس، دولت اقلیم کردستان با انتشار بیانیه‌ای، شکستن و تخریب شماری از گورها در گورستان مسیحیان در شهر کویسنجق را به‌شدت محکوم کرد و دستور آغاز تحقیقات فوری برای شناسایی و مجازات عاملان این اقدام را صادر نمود. بر اساس اعلام دفتر نخست‌وزیری، این رفتار «کاری نابجا، توهین‌آمیز و مایه شرمساری» توصیف شده و بر لزوم حفاظت از همزیستی مسالمت‌آمیز میان همه اقوام و ادیان در اقلیم تأکید شده است. همچنین به دستور نخست‌وزیر، گورستان یادشده بازسازی و نوسازی خواهد شد.

در پی انتشار گزارش‌ها درباره تخریب چند قبر در گورستان مسیحیان هەرموتە در کویسنجق اخباری مبنی بر احتمال مربوط‌بودن یکی از گورها به هنرمند معروف «خاله‌ سیوی»—استانداری اربیل نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که یک کمیتهٔ حقیقت‌یاب به سرپرستی فرماندار کویسنجق و با مشارکت پلیس، اداره اوقاف و نهادهای فرهنگی تشکیل شده تا عاملان این اقدام «غیرانسانی و نگران‌کننده» را شناسایی کرده و پرونده را به دستگاه قضایی بسپارند.

به گفته استانداری، پس از بررسی‌های اولیه مشخص شده است که گور هنرمند «خاله‌ سیوی» تخریب نشده، اما در مجموع ۱۷ قبر متعلق به شهروندان مسیحی در این گورستان مورد تعرض قرار گرفته است. هم اداره اوقاف و هم حکومت اقلیم با محکوم‌کردن این حادثه، اطمینان داده‌اند که همه قبور آسیب‌دیده دوباره مرمت و به حالت اولیه بازگردانده می‌شود.